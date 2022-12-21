Wenn du bei kaltem Wetter draußen Rad fährst, solltest du ein paar Dinge beachten, damit möglichst nichts passiert — das betrifft besonders deine Kleidung.

Wenn du bei kaltem Wetter Rad fahren möchtest, ist es wichtig, dass du isolierendes und atmungsaktives Material trägst, um deinen Körper bei schwierigen Wetterverhältnissen zu schützen. Von Leggings bis zu wasserdichten Jacken bietet Nike Sportkleidung für Radfahrer:innen an, damit sie unabhängig vom Wetter ihre Kilometer fahren können.

Dieser Überblick enthält die beste Nike Fahrradausrüstung für kaltes Wetter

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