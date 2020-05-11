Erreiche deine Ziele mit täglichen Ritualen

Um deine eigenen täglichen Rituale zu entwickeln, nimm dir zunächst morgens und abends 10 Minuten Zeit. Tu in dieser Zeit einfache Dinge, die dir Spaß machen und deine Ziele unterstützen. Vielleicht folgst du bereits gewissen Ritualen, mit denen du jeden Tag beginnst und beendest, und musst lediglich etwas daran feilen oder etwas hinzufügen, um sie besser auf deine Ziele auszurichten.



Wenn es dir zum Beispiel um allgemeines Wohlbefinden und mehr Leistungsfähigkeit geht, trinke jeden Morgen ausreichend und meditiere für ein paar Minuten. Geh laufen oder mach eine kurze Yoga-Session. Nimm dir abends Zeit, bei deiner Lieblingsmusik zu entspannen, dich mit der Faszienrolle zu massieren, über die schönen Momente des Tages nachzudenken und einen Plan für den nächsten Tag zu machen. Kleine Dinge wie diese mögen auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, aber mit der Zeit summieren sie sich und wirken sich positiv auf alles aus, was du tust.



Ob du ganz neue Gewohnheiten entwickelst oder bestehende Rituale verbesserst: Überleg dir genau, ob sie zu deinen Zielen passen. Frag dich: Fühle ich mich morgens besser? Schaffe ich es, abends zu entspannen und Energie zu tanken?