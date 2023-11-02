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Wer läuft, sollte geduldig sein. Es ist nicht immer einfach, beharrlich dranzubleiben, und Fortschritte stellen sich gefühlt vielleicht nur langsam ein. Um langfristig erfolgreich zu sein, sollten Läufer:innen ihren Prozess neu überdenken und sich über gemessene, stetige Fortschritte freuen.
Der wichtigste Schritt zum Erfolg ist der Glaube an dich selbst. Deine Einstellung zu den Herausforderungen beim Laufen – der Glaube an dich selbst, an deine Entscheidungen und an deine Disziplin – ist der Schlüssel zum Überqueren der Ziellinie.
Die meisten Läufer:innen nehmen Erholung nicht wirklich ernst und betrachten sie nicht als Teil ihres Trainings. Doch Ruhepausen ermöglichen es dir, mehr zu leisten, gesund zu bleiben und letztendlich am Wettkampftag schneller und zufriedener zu sein.
Eliuds Signature-Kollektion
Eine Kollektion für Läufer:innen, basierend auf dem Ethos von Eliud Kipchoge.
Ursprünglich erschienen: 2. November 2023