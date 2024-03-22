Die Geschichte des Air Max 97
Department of Nike Archives
Details aus den Archiven.
Auch wenn du es vielleicht gelesen hast – es waren nicht japanische Hochgeschwindigkeitszüge, die die Inspiration für die stilprägende Air Max 97 Edition mit dem Namen "Silver Bullet" lieferten. Ganz im Gegenteil: Der Designer Christian Tresser erklärte, dass er von der Natur inspiriert worden war – speziell von den Wellen, die entstehen, wenn Wasser in einen Teich tropft.
"Ich stellte mir vor, dass Wasser auf den Schuh tropft und die Wellen sich zum Air-Element verbreiten", so Tresser. In seinem Design verleihen silbrig reflektierende Paspeln dem Air Max 97 einen kontrastierenden mechanischen Look – ein Konzept, das laut Tresser aus seiner Liebe zu Mountainbikes und ihren Metallkomponenten stammt.
Das ist jedoch nur ein Teil der Geschichte dieses Schuhs. Der Air Max 97 war der erste Schuh mit einem durchgehenden sichtbaren Air-Element. Damit gehörte dieser Schuh zu den innovativsten Schuhen seiner Zeit.
2017 veröffentlichte die in LA ansässige globale Sportmarke UNDEFEATED (UNDFTD) einen immer noch sehr begehrten Schuh, der in Zusammenarbeit mit Nike entstand und in zwei Colorways erhältlich ist. Der Schuh zeigt das UNDFTD Branding mit einer Mischung aus Lackleder, Schaumstoff und einem durchgehenden sichtbaren Air-Element.
2017 wurde der 97 Teil von "The Ten", einer Kollektion von Virgil Abloh von Off-White, die legendäre Schuhklassiker von Nike feiert. Die gesamte Kollektion ist in zwei Kategorien unterteilt – "Revealing" und "Ghosting". Die Designs in "Ghosting" besitzen ein durchscheinendes Obermaterial. Die Kategorie umfasst den Converse Chuck Taylor, den Zoom Fly SP, den React Hyperdunk 2017, den Air Force 1 Low und den Air Max 97.
Diese Version des 97 zeigt ein rekonstruiertes, durchscheinendes Obermaterial aus einem halb durchsichtigen Material, das dem Thema der Kategorie entspricht. Sie besitzt außerdem einen roten Reißverschluss, ein Branding auf der Lasche, einen schwarzen Besatz, grüne Schnürsenkelspitzen und eine durchscheinende Außensohle.
Es gibt so viele 97 da draußen. Also halte die Augen offen. Wenn du noch keinen Favoriten hast, entdeckst du ihn vielleicht unten.