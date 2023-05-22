Air Jordan 20
Erscheinungsjahr
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Ursprungsprodukt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe
(WEISS/SCHWARZ – ROT)
Ursprünglicher Preis
(175 $)
Style-Code
(310455-101)
Air Jordan 20
Erscheinungsjahr (2005)
Designer (TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/SCHWARZ – ROT)
Ursprünglicher Preis (175 $)
Style-Code: (310455-101)
Zwei Jahrzehnte voller großartiger Erfolge
2005, nach 20 gemeinsamen Jahren und Schuhmodellen, hatten Michael Jordan und die Jordan Brand erreicht, was keine andere Marke je zuvor geschafft hatte: Sie waren Inspiration für Millionen von Spieler:innen auf der ganzen Welt geworden, hatten ein Vermächtnis für die Ewigkeit geschaffen und in der Sportwelt einen neuen Maßstab für Erfolg gesetzt. Eine derartige Leistung verlangte zweifellos nach einem ganz besonderen Schuh. Zur Erinnerung an zwei prägende und bahnbrechende Jahrzehnte wandte sich Jordan an seinen legendären Designer Tinker Hatfield, um die Partnerschaft zu erneuern, die seinerzeit das moderne Sneaker Game begründet und dann neu gestaltet hatte.
Aus den Archiven
Dem Erbe würdig
Hatfield ließ sich vom 20-jährigen Jubiläum inspirieren und versuchte, mit seinem Design die Lebensgeschichte von Michael Jordan zu erzählen. Über 200 Symbole, die seinen Karriereweg von Kindesbeinen an erzählen und sein einzigartiges Vermächtnis würdigen, wurden in das Obermaterial eingearbeitet. Zusätzlich erinnern 69 Noppen an der Seite des Schuhs an die höchste Punktzahl, die Michael Jordan je in einem Spiel erzielte. Tinker zog alle Register, um einen Schuh zu schaffen, der als Autobiografie für einen Athleten von Michael Jordans Format dienen konnte – und der AJ 20 erfüllte diese Erwartungen auf allen Ebenen.