Zu Beginn der Saison 2001-2002 musste sich Michael Jordan erst noch an seine neue Rolle als President der Washington Wizards gewöhnen. Der Air Jordan 16, der zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt von einem neuen Designer entworfen wurde, spiegelt diese Übergangszeit mit einem abnehmbaren, magnetischen Schnürsenkelüberzug wider. Dieser Überzug machte aus einem ursprünglich für Performance auf dem Court ausgelegten Schuh ein Fashion-Must-have – und passte als Detail besonders gut, als Michael Jordan die Sportwelt überraschte und die Wizards während der Vorsaison 2001 als Spieler ergänzte.