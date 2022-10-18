Die besten Nike Sport-BHs für Yoga

Unabhängig davon, zu welchem Zweck du Yoga machst, ist der richtige Flow für jede Session entscheidend. Häufig weisen die Trainer:innen ihre Kursteilnehmer:innen an, so tief in eine Pose zu gehen, wie es sich angenehm anfühlt. Oder eine komplexe Übung in eine sanftere umzuwandeln.

Auch bei Yoga-Bekleidung ist eine individuelle Passform wichtig – und Yoga-Sport-BHs sind da keine Ausnahme, so Tara Sweeney, technische Designerin für Sport-BHs bei Nike.

"Fühl dich aufgrund der Klassifizierung nicht zu irgendetwas gezwungen", so Sweeney weiter. "Wenn du beim Yoga einen BH mit starkem Halt vorziehst, dann ist das in Ordnung."

Laut Sweeney musst du vielleicht eine Vielzahl von BH-Typen anprobieren, um den besten Sport-BH zu finden. "Sport-BHs sitzen nicht bei jeder Frau gleich", so Sweeney. Ihre Passform kann basierend auf der Größe der Brust, dem Körpertyp und dem bevorzugten Halt variieren.

Lies weiter, um basierend auf deinem individuellen Style und deinen Vorlieben in Bezug auf den Tragekomfort für dich den besten Nike Yoga-Sport-BH zu finden.

(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)