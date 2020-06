Der einfach Weg, sich gesund zu ernähren

Ein erster solcher Schritt könnte es sein, jeden Tag Gemüse zu essen. Wenn das klappt, könntest du als Nächstes versuchen, eine schlechte Ernährungsgewohnheit abzustellen, zum Beispiel Snacks oder Süßigkeiten zwischendurch zu essen. Fang einfach an, nicht täglich, sondern nur alle zwei Tage Süßigkeiten zu essen. Wenn du dich an beides gewöhnt hast, versuch es mit einem weiteren kleinen Schritt. Dann noch einen und noch einen. Der Punkt ist, immer wieder kleine Fortschritte zu machen und so Kontinuität zu erreichen. Dabei ist es ganz normal, dass du auch mal scheiterst. "Wie in Videospielen hast du auch hier unendlich viele Leben oder Versuche. Wenn du es also heute nicht schaffst, dann klappt es halt morgen", so Scott-Dixon. Mach dich also nicht verrückt, wenn du bei deiner Diät mal einen schlechten Tag erwischst. St. Pierre schlägt stattdessen folgende Strategie vor: "Nutze Rückschläge als Feedback und betrachte sie nicht als persönlichen Fehler." Scott-Dixon empfiehlt außerdem, sich alles zu notieren, was gut gelaufen ist. "Die Menschen konzentrieren sich immer nur auf das, was nicht funktioniert. Dabei läuft meist 80 Prozent richtig! Nutze diese Erfolge, um eine Struktur zu entwickeln", erklärt sie. So wirst du von Tag zu Tag erfolgreicher. Mach es zur Gewohnheit: Befolge die oben beschriebene Strategie und nimm eine kleine, positive Änderung an deiner Ernährung vor, zum Beispiel jeden Tag Gemüse zu essen. Verknüpfe diese Änderung mit einer Gewohnheit, zum Beispiel mit deinem Mittagessen. Wenn du also das nächste Mal darüber nachdenkst, was du zu Mittag essen möchtest, denk sofort daran, dass du Gemüse essen möchtest. Und wenn du das tatsächlich tust, dann gratuliere dir selbst dazu. So entwickelst du eine neue Gewohnheit.