Bittersalz-Bäder gegen Muskelkater

Warum dieses bewährte Mittel immer noch eine der besten Arten zur Muskelregeneration ist.

Regeneration ist einer der wichtigsten Faktoren, die du berücksichtigen solltest, wenn du konstant trainieren willst. In diesem Artikel erklärt dir Ryan Flaherty, wie du die Regeneration deiner Muskeln unterstützt, damit du am nächsten und übernächsten Tag wieder trainieren kannst.



Ein Workout kann sich in den darauffolgenden Tagen als Muskelkater bemerkbar machen. Wenn deine Muskeln richtig wehtun, könntest du sogar in Versuchung kommen, dein nächstes Workout einfach ausfallen zu lassen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dem Muskelkater durch Regeneration entgegenzuwirken. Mein bester Tipp ist ein altbewährtes Hausmittel. Es mag vielleicht etwas altmodisch klingen – aber es wirkt: Nimm ein Bittersalz-Bad.



Abgepacktes Bittersalz findest du im Lebensmittelgeschäft, in der Apotheke oder im Supermarkt. Du brauchst auch keine ausgefallene Sorte. Ich empfehle, das Bittersalz-Bad abends zu nehmen. Wenn du schon einmal Profiathleten in einer riesigen Eiswanne gesehen und mit dem Gedanken gespielt hast, es ihnen nachzumachen – Kälte ist nicht alles.



Und so geht's:

Nimm ein Bad an dem Tag, an dem du trainiert hast. Es wird dir gegen Muskelkater helfen. Lass heißes Wasser einlaufen, und ich meine richtig heiß. Du solltest die Temperatur natürlich ohne Schmerzen aushalten können. Löse das Salz nach der Packungsanweisung auf. Normalerweise nimmt man für eine normal große Badewanne zwei Tassen Salz. Bleib 15 bis 20 Minuten in der Wanne.

Sie mögen simpel scheinen, aber Bittersalz-Bäder sind eines der besten Mittel überhaupt zur Regeneration. Forschungen belegen ihre Vorteile. Verlang deinen Muskeln also beim Workout alles ab und gönn ihnen anschließend ein abendliches Bittersalz-Bad, um Muskelkater zu lindern.