In Folge zwei unserer Dokuserie HOME treffen wir Alphonso Davies. Erfahre mehr darüber, wie ihm der Sport geholfen hat, seinen Platz zu finden. Von seinem ersten Team in Edmonton, Kanada, bis hin zur Weltbühne: Alphonso räumt mit den Schubladenbegriffen und Stigmata auf, die Displaced Communitys anlasten, und inspiriert die nächste Generation, ihre eigene einzigartige Zukunft zu verwirklichen. "Du kannst einer Geschichte, die noch nicht geschrieben wurde, keinen Stempel aufdrücken." – Alphonso Davies