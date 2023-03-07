Um den Spieler:innen das Gefühl der Agiliät von Raubkatzen zu geben, wurde der Air Jordan 13 mit Innovationen wie einer Carbonfaserplatte und Zoom Air ausgestattet. Der Air Jordan 13 erschien in sieben OG-Releases, während sich Michael Jordans Rücktritt vom Leistungssport näherte. 2004 kam der Schuh als Retroversion in neuen limitierten Colorways als High Top- und Low Top-Variante für Frauen und Männer auf den Markt – weitere Releases folgten in den Jahren 2006, 2011, 2013, 2014 und 2015. Sie setzten auch Jordans langjährige Zusammenarbeit mit Spike Lee fort und wurden 1998 von Denzel Washington als Jake Shuttles in Lees Film "He Got Game" getragen. Das brachte dem Retroschuh von 2013 übrigens den Spitznamen "Black Toe" ein.



