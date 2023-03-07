Michael Jordan heizte in der Saison 1996/1997 allen richtig ein und legte damit den Grundstein für einen der revolutionärsten Momente in der Basketballgeschichte. Im fünften Finalspiel – Jordans berühmtem Flu Game – erzielte er trotz Grippeerkrankung 38 Punkte und erspielte außerdem sieben Rebounds und fünf Assists gegen die Utah Jazz. Dabei hatte er über 39 Grad Fieber! Mit seinem unbedingten Siegeswillen verhalf er seinem Team zu einem weiteren Titel und wurde zur Inspiration für die Technologie und den Aufbau des AJ 12.