Air Jordan Kollektion
Air Jordan 12
Erscheinungsjahr (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE / BLACK – TAXI)
Originalpreis (135 $)
Stylecode (130690-101)
Air Jordan 12
Erscheinungsjahr (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE / BLACK – TAXI)
Originalpreis (135 $)
Stylecode (130690-101)
Jordan heizt ein
Michael Jordan heizte in der Saison 1996/1997 allen richtig ein und legte damit den Grundstein für einen der revolutionärsten Momente in der Basketballgeschichte. Im fünften Finalspiel – Jordans berühmtem Flu Game – erzielte er trotz Grippeerkrankung 38 Punkte und erspielte außerdem sieben Rebounds und fünf Assists gegen die Utah Jazz. Dabei hatte er über 39 Grad Fieber! Mit seinem unbedingten Siegeswillen verhalf er seinem Team zu einem weiteren Titel und wurde zur Inspiration für die Technologie und den Aufbau des AJ 12.
Aus den Archiven
Bereit zu glänzen
Der AJ 12 wurde von Tinker Hatfield entworfen und kam 1996 in "Black and White" auf den Markt. Inspiriert wurde er von der japanischen Flagge. Das Design knüpfte an den legendären Erfolg vorheriger Air Jordan-Releases an und wurde zum Liebling von Sammler:innen. 1997 wurde der AJ 12 in Rot neu aufgelegt und bekam 2003, 2009 und 2016 weitere Nachfolger in neues Farben.