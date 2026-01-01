Nike Factory Store Wertheim

Nike Factory Store Wertheim

ปิด • เปิดทำการเวลา 10:00

Almosenberg Unit 78-81

Wertheim Village

WERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE

+49 934 2966 4993

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: ปิด
จันทร์ - เสาร์: 10:00 - 20:00

บริการ

  • บัตรของขวัญ Nike

    บัตรของขวัญ Nike

    ร้านนี้รับบัตรของขวัญที่ซื้อจาก Nike Store ร้านอื่นและ Nike.com ด้วยสกุลเงินในท้องถิ่น

  • การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    ร้านนี้รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

  • Click & Collect

    Click & Collect

    สามารถรับสินค้าที่ซื้อจาก nike.com ที่ร้านนี้ได้

  • การรีไซเคิลและบริจาคของ Nike

    การรีไซเคิลและบริจาคของ Nike

    โปรแกรม Recycling + Donation ช่วยลดขยะโดยการทำความสะอาดและบริจาคหรือรีไซเคิลเครื่องแต่งกายและรองเท้าที่ใช้แล้ว วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งของเก่าใช้แล้วจะยังมีประโยชน์ต่อไป แม้ว่าคุณจะเลิกใส่แล้วก็ตาม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ

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