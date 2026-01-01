กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store Wertheimปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Almosenberg Unit 78-81Wertheim VillageWERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE+49 934 2966 4993ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: ปิดจันทร์ - เสาร์: 10:00 - 20:00บริการบัตรของขวัญ Nikeร้านนี้รับบัตรของขวัญที่ซื้อจาก Nike Store ร้านอื่นและ Nike.com ด้วยสกุลเงินในท้องถิ่นการคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nikeร้านนี้รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com และแอพ NikeClick & Collectสามารถรับสินค้าที่ซื้อจาก nike.com ที่ร้านนี้ได้การรีไซเคิลและบริจาคของ Nikeโปรแกรม Recycling + Donation ช่วยลดขยะโดยการทำความสะอาดและบริจาคหรือรีไซเคิลเครื่องแต่งกายและรองเท้าที่ใช้แล้ว วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งของเก่าใช้แล้วจะยังมีประโยชน์ต่อไป แม้ว่าคุณจะเลิกใส่แล้วก็ตาม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ Click here for more informationStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Factory Store HerzogenaurachZeppelinstrasse 1HERZOGENAURACH, Bavaria, 91074, DEปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Factory Store MetzingenLindenplatz 3METZINGEN, Baden-Wurttemberg, 72555, DEปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Factory Store MontabaurOutlet MontabaurAm Fashion Outlet 3AMONTABAUR, Rhineland-Palatinate, 56410, DEปิด • เปิดทำการเวลา 10:00