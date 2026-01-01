กลับไปที่หน้าค้นหาNSP Rishon West (Partnered)เปิด • ปิดทำการเวลา 21:305TH YALDEY TEHERAN STRISHON LE-ZIONTEHERAN, Central, 7565841, IL03-6754226ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - เสาร์: 09:30 - 21:30Store ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNSP Naharia (Partnered)Ben Zhvi 1Arena MallNAHARIYA, Northern, 22100, ILเปิด • ปิดทำการเวลา 14:30Nike Store Kiryon (Partnered)192 Derech Acko st.KiryonHAIFA, Haifa, 2723206, ILเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Clearance Store KrayotBig KrayotHa'Histadrut Ave 248Haifa, Haifa, 2629710, ILเปิด • ปิดทำการเวลา 14:30