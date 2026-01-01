Nike Factory Store Norwich Riverside

Nike Factory Store Norwich Riverside

เปิด • ปิดทำการเวลา 18:30

Riverside Retail Park

Unit 1 Albion Way

NORWICH, Norfolk, NR1 1WR, GB

+44 1603 665555

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: 10:30 - 16:30
จันทร์ - ศุกร์: 10:00 - 19:00
เสาร์: 10:00 - 18:30

บริการ

  • บัตรของขวัญ Nike

    บัตรของขวัญ Nike

    ร้านนี้รับบัตรของขวัญที่ซื้อจาก Nike Store ร้านอื่นและ Nike.com ด้วยสกุลเงินในท้องถิ่น

  • การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    ร้านนี้รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

  • Click & Collect

    Click & Collect

    สามารถรับสินค้าที่ซื้อจาก nike.com ที่ร้านนี้ได้

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