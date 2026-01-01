กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store - Desert Ridgeปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: 11:00 - 18:00จันทร์ - เสาร์: 11:00 - 21:00บริการการรับสินค้าที่สั่งซื้อซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลยผู้เชี่ยวชาญจาก Nikeรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาและสไตล์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อเมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จเลือกซื้อสินค้า Nike Factory Saleสไตล์และส่วนลดที่คุณพบได้ภายใน Nike Factory Store พร้อมแล้วในช่องทางออนไลน์เลือกซื้อสินค้า Nike Factory Saleสมัครเป็น MemberMember ใหม่จากแอพ Nike จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00