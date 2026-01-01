กลับไปที่หน้าค้นหาNike Store Girne (Partnered)ปิด • เปิดทำการเวลา 11:00Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: 11:00 - 18:00จันทร์: 09:30 - 18:00อังคาร - เสาร์: 09:30 - 19:30บริการข้อมูลการคืนสินค้าร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ NikeStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYปิด • เปิดทำการเวลา 11:00Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYปิด • เปิดทำการเวลา 11:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRปิด • เปิดทำการเวลา 10:00