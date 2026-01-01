Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

ปิด • เปิดทำการเวลา 11:00

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: 11:00 - 18:00
จันทร์: 09:30 - 18:00
อังคาร - เสาร์: 09:30 - 19:30

บริการ

  • ข้อมูลการคืนสินค้า

    ข้อมูลการคืนสินค้า

    ร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ Nike

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