กลับไปที่หน้าค้นหาNike Store City Stars (Phase 2)ปิด • เปิดทำการเวลา 10:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 00:00บริการข้อมูลการคืนสินค้าร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ NikeStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGปิด • เปิดทำการเวลา 10:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGปิด • เปิดทำการเวลา 10:00