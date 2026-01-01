กลับไปที่หน้าค้นหาNike Serdika Mall (Partnered)กำลังจะปิดทำการ • ปิดทำการเวลา 22:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 22:00บริการข้อมูลการคืนสินค้าร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ NikeBra Fit โดย Nike Fitความพอดีคือทุกสิ่ง ตามหาบราที่ใช่และทรงที่ลงตัวกับกิจกรรมโปรดของคุณStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 08:00