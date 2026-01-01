กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store - Tejon Ranchปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 20:00บริการการรับสินค้าที่สั่งซื้อซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลยสมัครเป็น MemberMember ใหม่จากแอพ Nike จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านผู้เชี่ยวชาญจาก Nikeรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาและสไตล์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อเมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จเลือกซื้อสินค้า Nike Factory Saleสไตล์และส่วนลดที่คุณพบได้ภายใน Nike Factory Store พร้อมแล้วในช่องทางออนไลน์เลือกซื้อสินค้า Nike Factory SaleStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USปิด • เปิดทำการเวลา 10:00