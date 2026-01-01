Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

ปิด • เปิดทำการเวลา 10:00

大曲2-12-2

三井アウトレットパーク札幌北広島300

北広島市, 北海道, 061-1270, JP

+81 11 558 6453

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 20:00

บริการ

  • บัตรของขวัญ Nike

    บัตรของขวัญ Nike

    ร้านนี้รับบัตรของขวัญที่ซื้อจาก Nike Store ร้านอื่นและ Nike.com ด้วยสกุลเงินในท้องถิ่น

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    สแกนบาร์โค้ดของสินค้าด้วยแอพ Nike เพื่อดูไซส์และสีเพิ่มเติม

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