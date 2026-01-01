กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store Sandaปิด • เปิดทำการเวลา 10:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 20:00บริการบัตรของขวัญ Nikeร้านนี้รับบัตรของขวัญที่ซื้อจาก Nike Store ร้านอื่นและ Nike.com ด้วยสกุลเงินในท้องถิ่นการคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nikeร้านนี้รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com และแอพ Nikeดูเพิ่มเติมสแกนบาร์โค้ดของสินค้าด้วยแอพ Nike เพื่อดูไซส์และสีเพิ่มเติมStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPปิด • เปิดทำการเวลา 10:00