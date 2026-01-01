Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

ปิด • เปิดทำการเวลา 10:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 20:00

บริการ

  • บัตรของขวัญ Nike

    บัตรของขวัญ Nike

    ร้านนี้รับบัตรของขวัญที่ซื้อจาก Nike Store ร้านอื่นและ Nike.com ด้วยสกุลเงินในท้องถิ่น

  • การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    ร้านนี้รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

  • ดูเพิ่มเติม

    ดูเพิ่มเติม

    สแกนบาร์โค้ดของสินค้าด้วยแอพ Nike เพื่อดูไซส์และสีเพิ่มเติม

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