Nike Factory Store - Ontario

Nike Factory Store - Ontario

เปิด • ปิดทำการเวลา 20:00

Ontario Mills

4557 Mills Cir.

Ontario, CA, 91764-5220, US

9099802448

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: 11:00 - 20:00
จันทร์ - พฤหัส: 10:00 - 20:00
ศุกร์ - เสาร์: 10:00 - 21:00

บริการ

  • การรับสินค้าที่สั่งซื้อ

    การรับสินค้าที่สั่งซื้อ

    ซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลย

  • ดียิ่งขึ้นเมื่อเป็น Member

    ดียิ่งขึ้นเมื่อเป็น Member

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  • ผู้เชี่ยวชาญจาก Nike

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  • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ

    สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ

    เมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ

  • เลือกซื้อสินค้า Nike Factory Sale

    เลือกซื้อสินค้า Nike Factory Sale

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