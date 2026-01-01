กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store - Ontarioเปิด • ปิดทำการเวลา 20:00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: 11:00 - 20:00จันทร์ - พฤหัส: 10:00 - 20:00ศุกร์ - เสาร์: 10:00 - 21:00บริการการรับสินค้าที่สั่งซื้อซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลยดียิ่งขึ้นเมื่อเป็น MemberMember ใหม่จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าใน Store เป็นครั้งแรก* รวมไปถึง Rewards ทั้งหมดสำหรับ Member เท่านั้น *มีข้อยกเว้นบางประการผู้เชี่ยวชาญจาก Nikeรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาและสไตล์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อเมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จเลือกซื้อสินค้า Nike Factory Saleสไตล์และส่วนลดที่คุณพบได้ภายใน Nike Factory Store พร้อมแล้วในช่องทางออนไลน์เลือกซื้อสินค้า Nike Factory SaleStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USเปิด • ปิดทำการเวลา 20:00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USเปิด • ปิดทำการเวลา 21:00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USเปิด • ปิดทำการเวลา 20:00