กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store - Nashvilleเปิด • ปิดทำการเวลา 20:00Opry Mills Mall167 Opry Mills Dr.Nashville, TN, 37214-2433, US6155140204ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: 11:00 - 19:00จันทร์ - เสาร์: 10:00 - 20:00บริการการรับสินค้าที่สั่งซื้อซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลยสมัครเป็น MemberMember ใหม่จากแอพ Nike จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านผู้เชี่ยวชาญจาก Nikeรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาและสไตล์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อเมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จเลือกซื้อสินค้า Nike Factory Saleสไตล์และส่วนลดที่คุณพบได้ภายใน Nike Factory Store พร้อมแล้วในช่องทางออนไลน์เลือกซื้อสินค้า Nike Factory SaleStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Nashville5046 Broadway PlaceNashville, TN, 37203-5765, USเปิด • ปิดทำการเวลา 21:00Nike Factory Store - Antioch4060 Cane Ridge Parkway,#301Antioch, TN, 37013-5552, USเปิด • ปิดทำการเวลา 21:00Nike Factory Store - Knoxville11275 Parkside DrKnoxville, TN, 37934-1964, USเปิด • ปิดทำการเวลา 20:00