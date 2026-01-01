Nike Factory Store - Nashville

Nike Factory Store - Nashville

เปิด • ปิดทำการเวลา 20:00

Opry Mills Mall

167 Opry Mills Dr.

Nashville, TN, 37214-2433, US

6155140204

ดูเส้นทาง

เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: 11:00 - 19:00
จันทร์ - เสาร์: 10:00 - 20:00

บริการ

  • การรับสินค้าที่สั่งซื้อ

    การรับสินค้าที่สั่งซื้อ

    ซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลย

  • สมัครเป็น Member

    สมัครเป็น Member

    Member ใหม่จากแอพ Nike จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน

  • ผู้เชี่ยวชาญจาก Nike

    ผู้เชี่ยวชาญจาก Nike

    รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาและสไตล์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

  • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ

    สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ

    เมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ

  • เลือกซื้อสินค้า Nike Factory Sale

    เลือกซื้อสินค้า Nike Factory Sale

    สไตล์และส่วนลดที่คุณพบได้ภายใน Nike Factory Store พร้อมแล้วในช่องทางออนไลน์

Store ใกล้เคียง