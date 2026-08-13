กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store - Citadelปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 21:00เวลาทำการพิเศษพุธ 12 ส.ค. - อังคาร 18 ส.ค.: 10:00 - 21:00บริการการรับสินค้าที่สั่งซื้อซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลยดียิ่งขึ้นเมื่อเป็น MemberMember ใหม่จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าใน Store เป็นครั้งแรก* รวมไปถึง Rewards ทั้งหมดสำหรับ Member เท่านั้น *มีข้อยกเว้นบางประการผู้เชี่ยวชาญจาก Nikeรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาและสไตล์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อเมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จเลือกซื้อสินค้า Nike Factory Saleสไตล์และส่วนลดที่คุณพบได้ภายใน Nike Factory Store พร้อมแล้วในช่องทางออนไลน์เลือกซื้อสินค้า Nike Factory SaleStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00