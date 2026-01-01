กลับไปที่หน้าค้นหาNike Factory Store - Allenเปิด • ปิดทำการเวลา 18:00Allen Premium Outlets820 W Stacy Rd., Suite 356Allen, TX, 75013-4921, US9726784580ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: 11:00 - 18:00จันทร์ - พฤหัส: 10:00 - 20:00ศุกร์ - เสาร์: 10:00 - 21:00บริการการรับสินค้าที่สั่งซื้อซื้อสไตล์โปรดทางออนไลน์แล้วไปรับที่ร้านได้เลยสมัครเป็น MemberMember ใหม่จากแอพ Nike จะได้รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านผู้เชี่ยวชาญจาก Nikeรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาและสไตล์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อเมื่อเป็น Member คุณสามารถทดลองสินค้าทุกชิ้นได้ 60 วันแบบไร้กังวลและคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จเลือกซื้อสินค้า Nike Factory Saleสไตล์และส่วนลดที่คุณพบได้ภายใน Nike Factory Store พร้อมแล้วในช่องทางออนไลน์เลือกซื้อสินค้า Nike Factory SaleStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Legacy West7400 Windrose Ave., Suite B105Plano, TX, 75024-0161, USเปิด • ปิดทำการเวลา 18:00Nike NorthParkSuite 16208687 N Central ExpyDallas, TX, 75225-4500, USเปิด • ปิดทำการเวลา 18:00Nike Clearance Store - GrapevineGrapevine Mills3000 Grapevine Mills Pkwy. STE 611Grapevine, TX, 76051-2020, USเปิด • ปิดทำการเวลา 19:00