กลับไปที่หน้าค้นหาNIKE - Doha City Centreปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - พุธ: 10:00 - 22:00พฤหัส - ศุกร์: 10:00 - 00:00เสาร์: 10:00 - 22:00บริการข้อมูลการคืนสินค้าร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ NikeBra Fit โดย Nike Fitความพอดีคือทุกสิ่ง ตามหาบราที่ใช่และทรงที่ลงตัวกับกิจกรรมโปรดของคุณStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAปิด • เปิดทำการเวลา 10:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAปิด • เปิดทำการเวลา 10:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHปิด • เปิดทำการเวลา 10:00