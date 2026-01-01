กลับไปที่หน้าค้นหาNike Discovery Mall (Partnered)กำลังจะปิดทำการ • ปิดทำการเวลา 22:00Discovery MallKuwait City, Capital, 15005, KW+965 2291 3653ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 22:00บริการข้อมูลการคืนสินค้าร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ NikeBra Fit โดย Nike Fitความพอดีคือทุกสิ่ง ตามหาบราที่ใช่และทรงที่ลงตัวกับกิจกรรมโปรดของคุณStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Kuwait Airport (Partnered)Gazali ExpresswayKuwait International AirportKuwait City, Capital, 70052, KWเปิด • ปิดทำการเวลา 00:00SSS Al Zahra (Partnered)Al Zahra, Hawalli GovernorateKuwait City, Capital, 47451, KWปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 08:00NIKE STORE - KUWAIT CITY - 360 MALL360 MALL, 6TH ROAD, GROUND FLOOR, ZAHRA,Kuwait City, Kuwait, 13060, KWเปิด • ปิดทำการเวลา 23:00