Nike Beirut City Centre (Partnered)

Nike Beirut City Centre (Partnered)

ปิด • เปิดทำการเวลา 10:00

Damascus Rd.

Beirut, Beirut, 1107, LB

961 1284034

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์ - เสาร์: 10:00 - 22:00

บริการ

  • ข้อมูลการคืนสินค้า

    ข้อมูลการคืนสินค้า

    ร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ Nike

  • Bra Fit โดย Nike Fit

    Bra Fit โดย Nike Fit

    ความพอดีคือทุกสิ่ง ตามหาบราที่ใช่และทรงที่ลงตัวกับกิจกรรมโปรดของคุณ

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