Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

ปิด • เปิดพรุ่งนี้ในเวลา 10:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: 10:00 - 20:00
จันทร์ - ศุกร์: 10:00 - 18:00
เสาร์: 10:00 - 20:00

เวลาทำการพิเศษ

เสาร์ 8 ส.ค. - ศุกร์ 14 ส.ค.: 10:00 - 20:00

บริการ

  • บัตรของขวัญ Nike

    บัตรของขวัญ Nike

    ร้านนี้รับบัตรของขวัญที่ซื้อจาก Nike Store ร้านอื่นและ Nike.com ด้วยสกุลเงินในท้องถิ่น

  • การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    การคืนสินค้าที่ซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

    ร้านนี้รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com และแอพ Nike

  • ลดราคาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

    ลดราคาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

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