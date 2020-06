สิ่งรอบตัวคุณมีผลต่อสิ่งที่คุณกิน

รับฟังประสาทสัมผัส

สภาพแวดล้อมรอบตัวก็มีผลกับประสาทสัมผัสอื่นๆ ของเราด้วยเหมือนกัน การได้ยินเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ระหว่างทานอาหารมีเสียงทีวีดังเป็นเสียงพื้นหลังหรือไม่ เปิดเพลงดังๆ ระหว่างทานขนมหรือเปล่า สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้คุณทานมากขึ้น และทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วย ตามที่แนะนำโดยงานวิจัยล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Academy of Marketing Sciences



ผู้วิจัยอธิบายว่าการเปิดเสียงดังจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นและสร้างการตอบสนองต่อความเครียดขึ้นมา จิตใต้สำนึกของเราจะสั่งให้ทานมากขึ้นและเร็วขึ้น พร้อมกับเลือกอาหารทานง่ายที่มีแคลอรี่และไขมันในปริมาณสูง