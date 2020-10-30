สิ่งรอบตัวคุณมีผลต่อสิ่งที่คุณกิน

สภาพแวดล้อมมีผลต่ออาหารการกินอย่างไร
การโค้ชแล
โดย Nike Training
สถานที่กินอาหารกับความสำคัญของสภาพแวดล้อม และวิธีควบคุมสิ่งรอบตัว
ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณออกนอกลู่นอกทางตอนจะเลือกทานอาหาร ตอนนั้นคุณนั่งที่ไหน ใช้จานหรือชาม ได้ยินเพลงอะไร นั่งทานกับใคร คำตอบของคุณมีความหมาย
“สภาพแวดล้อมมีผลกับการตัดสินใจมากกว่าที่เราคิดค่ะ เป็นตัวกระตุ้นที่มาเงียบๆ” Krista Scott-Dixon กล่าว เธอเป็นผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรที่ Precision Nutrition และผู้ให้การศึกษาด้านโภชนาการซึ่งมีประสบการณ์เกือบ 20 ปี “เรามักจะคิดว่า แย่จริง ตัดสินใจพลาดอีกแล้ว คุมตัวเองไม่ได้สักที ทั้งที่ในความเป็นจริง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่เองที่ส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จที่เราหวังจะได้มา”
“สภาพแวดล้อมมีผลกับการตัดสินใจมากกว่าที่เราคิดค่ะ เป็นตัวกระตุ้นที่มาเงียบๆ”
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
พอ Scott-Dixon พูดเรื่องสภาพแวดล้อมขึ้นมา คุณอาจจะนึกภาพเป็นสิ่งต่างๆ รอบตัวที่มองเห็นและสัมผัสได้ ซึ่งนั่นแหละคือปริศนาชิ้นใหญ่เลย เราต้องหาว่าสถานที่ใดเป็นตัวการ เช่น ห้องครัว สำนักงาน หรือบนรถ แล้วต้องรู้ว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆ ส่งอิทธิพลต่ออาหารและวิธีที่เราทานอย่างไร แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังเผยให้เห็นอีกว่ามีรายละเอียดเล็กๆ ที่สำคัญอย่างอื่นอีกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวซึ่งมีผลต่อการเลือกทานอาหารของเราเช่นกัน และทุกรายละเอียดล้วนมีส่วนสำคัญต่อการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยสถานที่
ห้องครัวอันยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบจะนำไปสู่การตัดสินใจแบบรีบๆ และได้อาหารทานที่ไม่ดี ซึ่งเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณหาหรือเลือกหยิบอาหารที่ทานแล้วมีประโยชน์อย่างที่ต้องการได้ยาก Scott-Dixon กล่าว “คุณเอาผักใบเขียวมาทำสมูทตี้ไม่ได้แน่ค่ะ ถ้าเครื่องปั่นไปอยู่ใต้กองจดหมายกับข้าวของระเกะระกะบนเคาน์เตอร์” เธอกล่าว
พื้นที่ที่สะอาดเรียบร้อยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะทำให้ไม่เกิดสิ่งกวนใจ เวลาทานอาหารหน้าทีวี หน้าคอมพิวเตอร์ทำงาน หรือโทรศัพท์ คุณจะไม่ได้ใส่ใจกับการทานอาหารอย่างเต็มที่ หรือยิ่งไปกว่านั้นคือไม่รู้สึกอิ่มท้อง ตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารโภชนาการชื่อ Appetite ซึ่งจะยิ่งทำให้คุณมีโอกาสทานจุบจิบหลังมื้ออาหารในวันนั้นมากขึ้น
“คุณเอาผักใบเขียวมาทำสมูทตี้ไม่ได้แน่ค่ะ ถ้าเครื่องปั่นไปอยู่ใต้กองจดหมายกับข้าวของระเกะระกะบนเคาน์เตอร์”
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
แนวคิดนี้เป็นจริงกับเวลาทานอาหารตอนยุ่งๆ เช่นกัน ลองคว้าธัญพืชอัดแท่งมาทานระหว่างวุ่นวายกับหน้าที่การงานของคุณ แล้วการันตีได้เลยว่า เดี๋ยวคุณจะต้องไปหาขนมมาทานอีกในภายหลัง นั่นเป็นเพราะใจของคุณไม่เคยคิดแม้แต่เสี้ยวเดียวว่ากำลังทานอาหารมื้อหนึ่งอยู่จริง ตามข้อมูลของนักวิจัยชาวอังกฤษที่ศึกษาหัวข้อนี้ ซึ่งความไม่อิ่มใจนั้นนั่นเองจะทำให้คุณมองหาอาหารมาทานเพิ่มอีกในภายหลัง
การจัดวางก็สำคัญ
ภาชนะสร้างความแตกต่างได้ แม้ว่าจาน ชาม และถ้วยขนาดใหญ่เบิ้มที่กำลังได้รับความนิยมนั้นอาจจะดูดี แต่ก็โน้มน้าวคุณผ่านจิตใต้สำนึกให้ทานอาหารมากกว่าปกติได้เช่นกัน ตามข้อมูลการวิเคราะห์อภิมานของ University of Cambridge ที่รวบรวมจากงานวิจัยมากกว่า 60 ชิ้น
และเพื่อสนับสนุนความจริงข้อนี้ นักวิจัยค้นพบว่า เพียงเราจัดอาหารของตัวเองใส่ในภาชนะขนาดเล็กลง การบริโภคอาหารโดยรวมของเราอาจลดลงถึง 218 แคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียว
งานวิจัยก่อนหน้าค้นพบว่า แม้แต่สีของจานก็ส่งผลเช่นกัน การทานข้าวขาวบนจานสีขาวจะทำให้คุณไม่ทันสังเกตว่าตัวเองทานไปมากเท่าใดแล้ว พอนำข้าวขาวแบบเดียวกันนี้มาใส่จานสีเข้มขึ้น คุณก็จะเห็นปริมาณที่หายไปได้อย่างรู้ตัวมากขึ้น เคล็ดลับตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกคือ ให้แยกสีอาหารกับสีภาชนะออกจากกันทุกครั้งที่ทำได้ สรุปคือ หากทานอาหารสีสดใสที่มีสารอาหารอัดแน่น การใช้ภาชนะสีขาวธรรมดาจะเป็นวิธีที่ได้ผลเสมอ
รับฟังประสาทสัมผัส
สภาพแวดล้อมรอบตัวก็มีผลกับประสาทสัมผัสอื่นๆ ของเราด้วยเหมือนกัน การได้ยินเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ระหว่างทานอาหารมีเสียงทีวีดังเป็นเสียงพื้นหลังหรือไม่ เปิดเพลงดังๆ ระหว่างทานขนมหรือเปล่า สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้คุณทานมากขึ้น และทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วย ตามที่แนะนำโดยงานวิจัยล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Academy of Marketing Sciences
ผู้วิจัยอธิบายว่าการเปิดเสียงดังจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นและสร้างการตอบสนองต่อความเครียดขึ้นมา จิตใต้สำนึกของเราจะสั่งให้ทานมากขึ้นและเร็วขึ้น พร้อมกับเลือกอาหารทานง่ายที่มีแคลอรี่และไขมันในปริมาณสูง
คนที่คุณทานอาหารด้วย
สุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่คุณสร้างขึ้น ทั้งคนที่คุณทานอาหารด้วย และโอกาสที่ได้ทานอาหารด้วยกัน งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราทานอาหารร่วมกับคนที่ชอบทานอาหารมีประโยชน์ เราจะมีแนวโน้มเลือกอาหารดีๆ มาทานมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งก็เป็นจริงในทางตรงกันข้ามด้วย นั่นคือ การทานอาหารกับกลุ่มคนที่จัดเต็มทั้งอาหารขยะและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เราทานและดื่มในลักษณะเดียวกัน
Scott-Dixon กล่าวว่า ณ ขณะนี้ เราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเกี่ยวกับคนที่เราทานอาหารด้วย ซึ่งจะมีผลอย่างใหญ่หลวงทีเดียวต่อลักษณะการทานอาหารของเรา แนวคิดหลักที่รวมเข้าด้วยกันก็คือ การจะทานอาหารให้มีประโยชน์มากที่สุดนั้นจำเป็นต้องใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ
“ฉันไม่ได้ต้องการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาหารการกินทุกมื้อ แค่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและเกิดขึ้นบ่อยเข้าไว้ก็พอแล้ว”
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
แนวคิดหลักที่รวมเข้าด้วยกันก็คือ การจะทานอาหารให้มีประโยชน์มากที่สุดนั้นจำเป็นต้องใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ
“นั่นคือจุดที่ฉันจินตนาการถึงความต่อเนื่องค่ะ” Scott-Dixon กล่าว “ฉันไม่ได้ต้องการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาหารการกินทุกมื้อ แค่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและเกิดขึ้นบ่อยเข้าไว้ก็พอแล้ว” อาจมองได้ว่า ให้คุณเปลี่ยนไปทานอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่โต๊ะทำงานให้มากกว่าตอนนี้สัปดาห์ละ 1 วัน หรือถ้าปกติคุณทานอาหารเย็นไปพร้อมกับเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย ก็ให้ลองเก็บโทรศัพท์ไปสัก 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ประเด็นคือ คุณไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งต่างๆ รอบตัวจนหมดเพื่อที่จะรู้สึกถึงปัจจุบัน อยู่ในความสงบ และเลือกสรรแต่อาหารการกินที่มีประโยชน์ที่สุดก็ได้ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน เก็บกวาดพื้นที่ให้สะอาดเหมาะแก่การทานอาหาร ลดสิ่งกวนใจต่างๆ ลง ใส่ใจเรื่องภาชนะ เสียงพื้นหลัง คนร่วมโต๊ะ การค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่
ทำให้เป็นนิสัย: นึกถึงเรื่องดีเรื่องเล็กๆ ที่คุณพอจะทำได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น นั่งทานที่โต๊ะอาหารอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ ยึดเอาพฤติกรรมใหม่นี้มาเข้ากับนิสัยที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น เช็คโทรศัพท์เพื่อดูเวลาเริ่มทานอาหาร แล้วพอถึงเวลาที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ให้คิดว่า “ได้เวลานั่งกินข้าวแล้ว” แต่ละครั้งที่ทำสำเร็จก็อย่าลืมแสดงความยินดีให้ตัวเองด้วย เพราะวิธีนี้จะช่วยฝังพฤติกรรมลงในกิจวัตรของคุณ