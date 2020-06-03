ชิคเก้นแร็ปเลิศรส

โภชนาการ
อัพเดทล่าสุด: 3 มิถุนายน 2563

โดย Nike Training

ชิคเก้นแร็ปเลิศรส

เพลิดเพลินไปกับอาหารรักสุขภาพที่จะมาเติมเต็มท้องในเวลาเพียง 30 นาที ทำกินได้ 4 จาน

เติมเต็มอาหารรักสุขภาพด้วยชิคเก้นแร็ปแสนอร่อยจานนี้ ทำง่ายและเต็มไปด้วยโปรตีนเพื่อให้พลังงานอย่างนาน

อาหารที่สมดุลและเติมเต็มท้องมาพร้อมกับไก่ แป้งตอร์ติญ่า และถั่วลั่นเตาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่หิว ปลอดถั่วเปลือกแข็ง

ส่วนผสม

สันในไก่ 616 กรัม
น้ำมันมะกอก 15 มล.
ถั่วลันเตาสีเขียว 450 กรัม
ครีมชีส 225 กรัม
หัวหอมใหญ่สีแดง 1
ผักกาดคละชนิด 300 กรัม
แป้งตอร์ติญ่าแบบโฮลวีท 8

วิธีทำ

  1. อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 425ºF
  2. นำถั่วลันเตาไปละลายในชาม หากแช่แข็ง
  3. คลุกเคล้าไก่เข้ากับน้ำมันมะกอก เกลือ และเครื่องเทศตามใจคุณ จากนั้นวางไก่บนถาดสำหรับอบแล้วนำไปอบเป็นเวลา 20 นาทีจนกระทั่งไก่สุก แล่เนื้อไก่บางๆ แล้วพักไว้
  4. ใช้ส้อมผสมถั่วลันเตากับครีมชีสเข้าด้วยกันแล้วเติมเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ฝานหัวหอมเป็นแผ่นบาง จากนั้นตักส่วนผสมครีมชีสและถั่วทาลงบนแป้งตอร์ติญ่าให้ทั่วแล้วเพิ่มไก่ ผัดกาด และหัวหอม เพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ลองนำแป้งตอร์ติญ่าไปย่างในกระทะ แล้วอร่อยได้เลย

วิธีทำ

  1. อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 220ºC
  2. นำถั่วลันเตาไปละลายในชาม หากแช่แข็ง
  3. คลุกเคล้าไก่เข้ากับน้ำมันมะกอก เกลือ และเครื่องเทศตามใจคุณ จากนั้นวางไก่บนถาดสำหรับอบแล้วนำไปอบเป็นเวลา 20 นาทีจนกระทั่งไก่สุก แล่เนื้อไก่บางๆ แล้วพักไว้
  4. ใช้ส้อมผสมถั่วลันเตากับครีมชีสเข้าด้วยกันแล้วเติมเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ฝานหัวหอมเป็นแผ่นบาง จากนั้นตักส่วนผสมครีมชีสและถั่วทาลงบนแป้งตอร์ติญ่าให้ทั่วแล้วเพิ่มไก่ ผัดกาด และหัวหอม เพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ลองนำแป้งตอร์ติญ่าไปย่างในกระทะ แล้วอร่อยได้เลย

ข้อมูลโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

แคลอรี่ 526
คาร์โบไฮเดรต 55 กรัม
โปรตีน 45 กรัม
ไขมัน 13 กรัม

สูตรรักสุขภาพโดย Lifesum

ดูเพิ่มเติม
ชิคเก้นแร็ปเลิศรส, เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณคงความแอ็คทีฟและสุขภาพดีไว้เสมอ

ดาวน์โหลด
ชิคเก้นแร็ปเลิศรส, เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณคงความแอ็คทีฟและสุขภาพดีไว้เสมอ

ดาวน์โหลด

เผยแพร่ครั้งแรก: 21 พฤษภาคม 2563