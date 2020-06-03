ชิคเก้นแร็ปเลิศรส
โภชนาการ
อัพเดทล่าสุด: 3 มิถุนายน 2563
โดย Nike Training
เพลิดเพลินไปกับอาหารรักสุขภาพที่จะมาเติมเต็มท้องในเวลาเพียง 30 นาที ทำกินได้ 4 จาน
เติมเต็มอาหารรักสุขภาพด้วยชิคเก้นแร็ปแสนอร่อยจานนี้ ทำง่ายและเต็มไปด้วยโปรตีนเพื่อให้พลังงานอย่างนาน
อาหารที่สมดุลและเติมเต็มท้องมาพร้อมกับไก่ แป้งตอร์ติญ่า และถั่วลั่นเตาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่หิว ปลอดถั่วเปลือกแข็ง
ส่วนผสม
สันในไก่ 616 กรัม
น้ำมันมะกอก 15 มล.
ถั่วลันเตาสีเขียว 450 กรัม
ครีมชีส 225 กรัม
หัวหอมใหญ่สีแดง 1
ผักกาดคละชนิด 300 กรัม
แป้งตอร์ติญ่าแบบโฮลวีท 8
วิธีทำ
- อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 425ºF
- นำถั่วลันเตาไปละลายในชาม หากแช่แข็ง
- คลุกเคล้าไก่เข้ากับน้ำมันมะกอก เกลือ และเครื่องเทศตามใจคุณ จากนั้นวางไก่บนถาดสำหรับอบแล้วนำไปอบเป็นเวลา 20 นาทีจนกระทั่งไก่สุก แล่เนื้อไก่บางๆ แล้วพักไว้
- ใช้ส้อมผสมถั่วลันเตากับครีมชีสเข้าด้วยกันแล้วเติมเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ฝานหัวหอมเป็นแผ่นบาง จากนั้นตักส่วนผสมครีมชีสและถั่วทาลงบนแป้งตอร์ติญ่าให้ทั่วแล้วเพิ่มไก่ ผัดกาด และหัวหอม เพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ลองนำแป้งตอร์ติญ่าไปย่างในกระทะ แล้วอร่อยได้เลย
วิธีทำ
- อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 220ºC
- นำถั่วลันเตาไปละลายในชาม หากแช่แข็ง
- คลุกเคล้าไก่เข้ากับน้ำมันมะกอก เกลือ และเครื่องเทศตามใจคุณ จากนั้นวางไก่บนถาดสำหรับอบแล้วนำไปอบเป็นเวลา 20 นาทีจนกระทั่งไก่สุก แล่เนื้อไก่บางๆ แล้วพักไว้
- ใช้ส้อมผสมถั่วลันเตากับครีมชีสเข้าด้วยกันแล้วเติมเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ฝานหัวหอมเป็นแผ่นบาง จากนั้นตักส่วนผสมครีมชีสและถั่วทาลงบนแป้งตอร์ติญ่าให้ทั่วแล้วเพิ่มไก่ ผัดกาด และหัวหอม เพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ลองนำแป้งตอร์ติญ่าไปย่างในกระทะ แล้วอร่อยได้เลย
ข้อมูลโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
แคลอรี่ 526
คาร์โบไฮเดรต 55 กรัม
โปรตีน 45 กรัม
ไขมัน 13 กรัม