ท่าดึงข้อเพื่อลำตัวส่วนบนที่แข็งแรง

ท่าดึงข้อเพื่อร่างกายส่วนบนที่ทรงพลัง
การโค้ชแล
โดย Nike Training
ลอง 2 ท่าแยกนี้กับท่าดึงข้อแบบ OG เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน
เมื่อคุณดึงข้อได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ก็ถึงเวลายกระดับขึ้นไปอีกขั้น ลองทำ 2 ท่าแยกของ Flor Beckmann และ Brian Nunez จาก Nike Master Trainer เพื่อรับความท้าทายใหม่ๆ มาให้กับการบริหารลำตัวส่วนบนสุดคลาสสิกนี้
สดุดีให้กับการดึงข้อ สุดยอดท่าบริหารอันถ่อมตนที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้หลังและแขนของคุณอย่างไม่มีใครเหมือน เพราะคุณจะต้องยกน้ำหนักตัวขึ้นต้านแรงโน้มถ่วง แต่หากคุณฝึกซ้อมจนเชี่ยวชาญในท่าที่พื้นฐานที่สุดแล้ว จะมีทางเลือกอีกมากมายที่มาเพิ่มระดับเพื่อท้าทายจิตใจและร่างกายของคุณต่อไป Flor Beckmann และ Brian Nunez จาก Nike Master Trainer จะมาแบ่งปัน 2 ท่ายากที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งจะทำให้การผาดโผนนี้น่าประทับใจและให้ผลลัพธ์มากขึ้น
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
- ฝึกการปรับไหล่กลับเข้าที่
เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อปีกหลังของคุณอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น ให้โหนบาร์ดึงข้อและดึงสะบักลงไปด้านหลังและกดลงโดยไม่ขยับแขน (ลำตัวของคุณจะยกขึ้นเล็กน้อย) ทำท่านี้ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 5 วินาที แล้วทำซ้ำ 5-10 รอบ ทำท่าบริหารเพื่อปรับสภาพไหล่เช่นนี้ 1 ถึง 2 เซ็ต โดยพัก 1 นาทีในระหว่างนั้น เพื่อเป็นการวอร์มอัพเตรียมออกกำลังเซ็ตแรกของท่าดึงข้อ
- ดึงข้อแบบดั้งเดิม
นี่เป็นท่าพื้นฐานที่คุณเพิ่มท่าแยกอื่นๆ เข้าไปได้ทุกแบบ โดยทำดังต่อไปนี้
ยืนใต้บาร์ดึงข้อ กระโดดขึ้นจับบาร์ด้วยท่าคว่ำมือโดยจับให้กว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อย ห้อยตัวโดยให้แขนและขายืดออก ดึงไหล่ไปด้านหลังแล้วกดลง จากนั้นออกแรงไปที่หลัง ลำตัว และบั้นท้ายในขณะที่คุณดึงตัวขึ้น ให้ข้อศอกแนบลำตัวเสมอและไม่แอ่นหลังส่วนล่าง ทำจนกว่าคางจะเลยบาร์ขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณยกตัวถึงได้ ลองคิดว่ากำลังพยายามทำให้หน้าอกสัมผัสกับบาร์ เสร็จแล้วลดตัวลงช้าๆ เพื่อกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (แขนของคุณควรยืดจนสุด) นับเป็น 1 รอบ
2 ท่าแยกจากท่าดึงข้อให้ลองทำ
ท่าที่พัฒนาขึ้นมานี้จะเพิ่มความเข้มข้นด้วยการถ่ายน้ำหนักไปยังกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ หรือเพิ่มเวลาทั้งหมดที่ต้องอยู่ภายใต้แรงต้านนั้น (ระยะเวลาที่ใช้งานกล้ามเนื้อในระหว่างเซ็ต) นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับท่าที่ยากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น ท่าดึงข้อแบบใช้ห่วง หรือท่าดึงข้อแบบขึ้นทั้งตัว
ทั้งหมดที่ต้องใช้คือ บาร์ดึงข้อ จังเกิ้ลยิม หรือบาร์คล้ายๆ กันที่วางในแนวนอน สูงเหนือศีรษะ และมีความมั่นคง เพื่อนำมาใช้กับการออกกำลังของคุณ เมื่อคุณเริ่มดึงข้อนิ่งๆ ในท่าที่สมบูรณ์แบบได้ 3 ถึง 5 ครั้งแล้ว ให้เลือกมา 1 ท่า (หรือทั้งสองก็ได้) ตั้งเป้าหมายไว้ 3 ถึง 5 เซ็ตโดยกำหนดจำนวนรอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในแต่ละรอบให้เริ่มจากท่าแขวนตายหรือ Dead Hang เสียก่อน (ซึ่งก็เป็นตามชื่อที่ตั้ง) เพื่อยืดระยะการเคลื่อนไหวออกจนสุด เมื่อทำจนคล่องขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถเพิ่มจำนวนรอบและเซ็ตได้ แต่ทุกครั้งจะต้องเริ่มต้นด้วยการจัดท่าทางให้ถูกต้องก่อนเสมอ
1. ท่าดึงข้อแบบหันข้าง
กล้ามเนื้อที่บริหาร: หนอกคอ ปีกหลัง ไบเซป ไตรเซป ปลายแขน หน้าท้อง
- ยืนใต้บาร์ดึงข้อ หมุนตัวให้ตั้งฉากกับบาร์ กระโดดขึ้นจับบาร์ด้วยท่าจับตรงกลาง (หันฝ่ามือเข้าหากัน) โดยให้มือขวาชิดกับลำตัวให้มากที่สุดส่วนมือซ้ายถัดออกไปด้านหน้ามือขวา ยืดขาให้ตรง นับเป็นท่าเริ่มต้น
- ดึงตัวขึ้น โดยให้ศีรษะของคุณเฉียงไปทางด้านขวาของบาร์จนกระทั่งบาร์แตะที่ไหล่ซ้าย ลดตัวลงเพื่อกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 รอบ ทำทุกรอบในข้างนี้ จากนั้นจึงสลับข้างแล้วทำซ้ำ
ทำให้ง่ายขึ้น
ลองดึงข้อแบบมาตรฐานโดยให้มือที่จับบาร์วางใกล้กัน (ให้มือของคุณห่างกันเท่าความกว้างของไหล่) หากท่าดึงข้อแบบหันข้างยากเกินไป ทำค้างไว้ 10 ถึง 30 วินาทีก็พอถ้าเป็นไปได้ การทำท่าในลักษณะนี้จะดึงแรงจากกล้ามเนื้อไบเซปมาช่วยเพิ่มเติมคล้ายๆ กัน ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อที่จำเป็นสำหรับทำท่าหันข้างได้
ทำให้ยากขึ้น
เพิ่มน้ำหนัก ได้ทั้งใช้เสื้อกั๊กถ่วงน้ำหนัก เข็มขัดเพิ่มน้ำหนัก หรือถือดัมเบลล์ด้วยการหนีบไว้ระหว่างเข่าหรือเอาขาไขว้ไว้
2. ท่ายกเข่าเชิดคาง
กล้ามเนื้อที่บริหาร: ปีกหลัง ไบเซป ไตรเซป ปลายแขน หน้าท้อง
- ยืนข้างใต้บาร์ดึงข้อ กระโดดขึ้นจับบาร์ด้วยท่าจับแบบหงายมือ โดยให้ความกว้างประมาณช่วงไหล่และขายืดตรง เป็นท่าเริ่มต้น
- ดึงตัวขึ้นจนกระทั่งคางของคุณพ้นบาร์ ค้างไว้ในท่านี้ขณะที่คุณดึงเข่าข้างหนึ่งเข้าหาหน้าอกจนขาของคุณทำมุม 90 องศา ลดขาลงมาแล้วทำซ้ำกับขาอีกข้าง นับเป็น 1 รอบ สลับขาไปเรื่อยๆ ราวกับคุณกำลังเดินก้าวช้าๆ ทำตามจำนวนรอบที่คุณต้องการ
ทำให้ง่ายขึ้น
ทำท่ายกเข่าห้อยตัว โดยเริ่มต้นด้วยท่าโหนตาย (ต้นทางของท่าดึงข้อ) พร้อมเหยียดขาออกให้ตรง ออกแรงไปที่กล้ามเนื้อปีกหลังและหน้าท้อง แล้วยกเข่าทั้งสองข้างเข้าหาหน้าอก นับเป็น 1 รอบ ทำซ้ำ
ทำให้ยากขึ้น
ทำแต่ละรอบให้ช้าลงเพื่อเพิ่มเวลาภายใต้แรงต้านให้มากขึ้น ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงและความอดทนให้กับกล้ามเนื้อ หรือยกขาทั้งสองข้างขึ้นแบบเหยียดตรงจนกระทั่งขาขนานกับพื้น (ที่เรียกว่าท่า L-Sit) ซึ่งจะช่วยบริหารหน้าท้องของคุณได้มากขึ้นไปอีก
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