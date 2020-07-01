การออกกำลังกายที่ใช้พลังงานสูงสำหรับครอบครัว

การเผาผลาญขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
การโค้ช
โดย Nike Training
การออกกำลังกายสำหรับครอบครัว: เติมพลังให้กับครอบครัวด้วยการออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงนี้
เตรียมทุกคนให้พร้อม ให้ทุกคนได้เคลื่อนไหว และช่วยเสริมสร้างการฟื้นตัวเพื่อให้ออกกำลังกายต่อได้ การออกกำลังกายสำหรับครอบครัวที่ใช้พลังงานสูงนี้เน้นไปที่การสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน รวมไปถึงการไม่ยอมแพ้ มาลองกันเลย
การฟื้นตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแอ็คทีฟอยู่เสมอ เราจึงดีไซน์กิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างแชมป์ในตัวเราทุกคน เตรียมครอบครัวให้พร้อมและกระตุ้นด้วยการเผาผลาญขั้นพื้นฐานนี้ที่จะมาจุดไฟให้พลังกับทุกคนอีกครั้ง
เพิ่มจังหวะสักหน่อย
ลองเซสชันท่าออกกำลังกาย 15 นาทีนี้ดู ไม่ใช่แค่รอบเดียว แต่เป็น 2 รอบติดต่อกัน พร้อมกับทุกคนในครอบครัวที่จัดเต็ม ไม่มีใครยอมออมมือให้ใคร
สำหรับรอบแรก ปล่อยให้เด็กๆ เป็นคนสร้างเพลย์ลิสต์ 4 เพลงที่จะเปิดตลอดการออกกำลังกาย สำหรับรอบที่ 2 ก็ให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจเลือกเพลงปลุกใจ 4 เพลงเพื่อช่วยให้ทุกคนสู้ต่อไปจนจบ
การฟื้นตัวเน้นไปที่การค้นหาจุดแข็งเพื่อช่วยให้ออกกำลังกายต่อได้ และเสียงเพลงคือที่สุดแห่งขุมพลังของความแข็งแรงเมื่อเราต้องการงัดพลังออกมาสู้ ดังนั้นเลือกเพลงที่ฟังแล้วคึก จัดใส่คิวเพลงไว้ แล้วใส่จังหวะลงไปในทุกการเคลื่อนไหว
การออกกำลังกายใช้พลังงานครึ่งชั่วโมงจะเริ่มเมื่อคุณกดปุ่ม “ไป”