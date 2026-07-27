ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวและออกกำลังกายแบบเป็นครอบครัว

สู่สถานีกระตุ้นกำลัง
การเคลื่อนไหว
โดย Nike Training
คึกคักกันทั้งครอบครัวและพร้อมขยับแข้งขยับขาไปกับเคล็ดลับนำความสนุกนี้กัน
มารวมตัวกันให้พร้อมหน้าทั้งครอบครัวได้เลย ทุกคนจะสนุก ฟิต และแข็งแรงไปกับการออกกำลังกายหลายระดับความเร็ว ให้หัวใจได้สูบฉีดและให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว เมื่อถึงเส้นชัย ก็รับรองได้เลยว่าทั้งตัวคุณและเด็กๆ นั้นแม้จะรู้สึกหมดแรง แต่ก็มีความสุข
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการทำให้ทั้งครอบครัวแอ็คทีฟอยู่เสมอ เรามักจมอยู่กับการเรียนหรือการทำงาน แต่การขยับแข้งขยับขาไปด้วยกันนี่แหละจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างสนุก ว่าแล้วก็จัดทีมให้พร้อมแล้วมุ่งสู่สถานีกระตุ้นกำลังกันเลย จะเป็นที่สวนก็ได้หรือบนพรมในห้องนั่งเล่นก็ดี ไม่ว่าจะที่ไหนก็เตรียมตัวให้พร้อมเลย แล้วมาเรียกเหงื่อไปด้วยกันทั้งคุณและครอบครัว
แต่งแต้มความน่าสนใจ
การออกกำลังกายสถานีกระตุ้นกำลังจะต้องยกเข่าให้สูงและดึงศอกไปด้านหลัง อย่ารอช้า พาทั้งครอบครัวมาเดินเรียงแถวไปรอบบ้านระหว่างทำแต่ละท่ากันเลย เลี้ยวไปมารอบเฟอร์นิเจอร์ แล้วร้องเพลงโปรดไปด้วย แต่ระวังอย่าให้เดินชนกันนะ ใครทำท่าได้เจ๋งที่สุดแล้วร้องเพลงได้ไม่หยุดตั้งแต่ต้นจนจบ ก็ชนะเลิศไปเลย แถมยังจะได้เลือกกิจกรรมให้ครอบครัวทำตอนค่ำด้วยนะ ว่าแล้วก็เตรียมตัว
ระวัง… ไป!