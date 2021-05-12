ไอคอนคนใหม่: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
หน้าอก อาการปวดประจำเดือน ประจำเดือน และหัวข้อเรื่องที่ห้ามพูดเหรอ Dina Asher-Smith รับมือได้หมด มาดูกันว่าเธอเปลี่ยนแปลงการพูดคุยเพื่อนักกีฬาผู้หญิงรุ่นถัดไปอย่างไรบ้าง
ในช่วงแรกของเส้นทางอาชีพนักวิ่งลมกรด Dina Asher-Smith ได้เรียนรู้ที่จะหยุดไล่ตามเป้าหมายที่ไขว่คว้าไม่ได้ ในปัจจุบัน นักวิ่งแชมป์โลกคนนี้ทำลายสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสถิติด้วย เธอปลดเปลื้องมุมมองยุคเก่าเกี่ยวกับความรู้สึกในการเป็นผู้หญิงในวงการกีฬาด้วยการพูดถึงเรื่องที่ผู้หญิงแค่พูดค่อยๆ ในอดีต เราจับเข่าคุยกับ Dina เพื่อพูดถึงเรื่องความปรารถนาที่จะเป็นโรลโมเดลสายใหม่ โรลโมเดลที่เธออยากได้เป็นต้นแบบเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็ก
กีฬาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมองร่างกายตัวเองอย่างไร
DINA ASHER-SMITH: กีฬาเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีที่ฉันมองร่างกายตัวเองอยู่เสมอค่ะ ไม่ว่าฉันจะได้ผลักดันความคาดหวังของตัวเองไปหรือได้ทำลายสถิติก็ตาม มันคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความภาคภูมิใจค่ะ แต่พอฉันก้าวออกจากโลกของกีฬาแล้วพูดคุยกับเด็กผู้หญิง ฉันก็รู้ว่า โห ไม่นะ ความรู้สึกภาคภูมิใจของพวกเขามาจากสิ่งอื่นๆ พวกเขาเปรียบเทียบร่างกายกัน และมันอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลได้ค่ะ
“กีฬาเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีที่ฉันมองร่างกายตัวเองอยู่เสมอค่ะ”
– Dina Asher-Smith
มีความคิดที่ว่าการเป็นนักกีฬาได้หมายความว่าคุณต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมที่สุด คุณมีคำแนะนำอะไรให้กับผู้หญิงที่เชื่อในความคิดแบบนี้บ้าง
DINA: ฉันกระตุ้นให้ผู้คนหยุดไล่ตามความสมบูรณ์แบบมาตลอดค่ะ ฉันจะไล่ตามความดีเลิศ ความน่าชื่นชม จะพยายามไล่ตามการเป็นคนเก่ง อย่าผิดหวังกับตัวเองถ้าคุณไม่สมบูรณ์แบบเหมือนต้นแบบค่ะ คุณเก่งได้โดยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบค่ะ
“อย่าผิดหวังกับตัวเองถ้าคุณไม่สมบูรณ์แบบเหมือนต้นแบบค่ะ คุณเก่งได้โดยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบค่ะ”
– Dina Asher-Smith
ทำไมการพูดเรื่องต่างๆ เช่น หน้าอก การปวดประจำเดือน และประจำเดือนถึงมีความสำคัญสำหรับคุณ โดยเฉพาะเมื่อพูดกับเด็กผู้หญิง
DINA: ตอนที่ฉันได้มาเป็นแนวหน้าในวงการกีฬา เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกพูดถึงเลยค่ะ เมื่อฉันคุยกับเด็กผู้หญิงเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวฉัน คำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่ฉันชอบถามคือเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตบรา การผ่านช่วงแตกเนื้อสาว และการมีวิถีชีวิตแบบนักกีฬา การพูดถึงสิ่งเหล่านี้ตรงๆ เป็นเรื่องสำคัญค่ะ
“การพูดถึงสิ่งเหล่านี้ตรงๆ เป็นเรื่องสำคัญค่ะ”
– Dina Asher-Smith
ถ้าเล่าให้เด็กผู้หญิงฟังได้เล็กน้อยว่าการเป็นนักกีฬาผู้หญิงมันมีความหมายยังไง จะเล่าอะไรบ้างครับ
DINA: ฉันจะบอกว่ามันสนุกมากค่ะ การเป็นนักกีฬาทำให้ฉันมีความมั่นใจในตัวเองมาก ฉันได้ผลักดันตัวเองให้มาอยู่ในจุดที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ ทุกคนจะเก่งในเรื่องใดก็ตามที่ทุ่มเทให้ค่ะ เพียงแต่ฉันคิดว่ากีฬาเป็นวิธีพิเศษที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์นั้นแบบทันทีค่ะ คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในทุกๆ วันเลย
“ทุกคนจะเก่งในเรื่องใดก็ตามที่ทุ่มเทให้ค่ะ”
– Dina Ashor-Smith
กำกับโดย Ruth Ossai @ruthossaistudio
ภาพถ่ายโดย Sophie Jones @sophographylondon