เมนูเมล็ดเชียใส่เบอร์รี่

เมล็ดเจียเบอร์รีแสนอร่อย
การโค้ช
อัพเดทล่าสุด: 13 มกราคม 2564
โดย Nike Training
อาหารเช้าเพิ่มพลังด่วนสุดเพอร์เฟกต์สไตล์วีแกน
คงความเรียบง่ายและอร่อยไว้ระหว่างสัปดาห์กับอาหารเช้าสำหรับคนที่ชอบเริ่มต้นวันด้วยซูเปอร์ฟู้ดหลากหลายแบบ สูตรง่ายๆ สูตรนี้อุดมไปด้วยพลังงานและสารอาหารที่พร้อมเติมพลังให้คุณ
เมล็ดเจียนั้นมีขนาดเล็กแต่ประโยชน์ล้นเหลือ เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ใครๆ ก็คาดไม่ถึงว่าเต็มไปด้วยสารอาหารที่จะช่วยให้พลังงานแก่คุณตลอดการวิ่งหรือเติมพลังหลังการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรง ทำเมล็ดเจียเบอร์รีแสนอร่อยที่หวานธรรมชาติในแบบวีแกนนี้ไว้เป็นชุดใหญ่ แล้วแบ่งให้พอทานตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ แล้วคุณจะมีเวลาทุกเช้าเพิ่มขึ้น 15 นาที
ส่วนผสมเด่น (และเหตุผลที่ทานแล้วจะติดใจ)
- เมล็ดเจียให้ใยอาหารที่ทำให้อิ่มท้อง
เมล็ดเจียดูดซับของเหลวได้มากถึง 10 เท่าของน้ำหนักจนมีเนื้อสัมผัสเป็นก้อนวุ้นเหมือนเม็ดไข่มุกเม็ดเล็กๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของใยอาหารมาก นอกจากจะให้พลังงานยาวนานที่จะทำให้คุณอิ่มได้นานกว่าแล้ว เมล็ดเจียยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ดีต่อหัวใจและมีกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ทำให้เป็นแหล่งโปรตีนบำรุงร่างกายที่ได้มาจากพืช
- ถั่วแม็คคาเดเมียอุดมไปด้วยไขมันดี
แม็คคาเดเมียให้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไขมันดีที่จะช่วยในเรื่องหัวใจและระดับคอเลสเตอรอลมากกว่าถั่วชนิดอื่น ในสูตรนี้ถั่วจะช่วยเพิ่มความอิ่มอร่อยและเพิ่มความกรุบกรอบโดยไม่ต้องเติมกราโนล่าซึ่งอาจมีน้ำตาลสูง
เคล็ดลับมีประโยชน์เพื่อการเตรียมอาหารแบบง่ายๆ
- ซื้อเบอร์รีแช่แข็ง
ให้มีราสเบอร์รี บลูเบอร์รี หรือแบล็คเบอร์รีแช่แข็งเก็บไว้ในช่องฟรีซ คุณจะได้มีของพร้อมเสมอแม้ว่าจะไม่มีเบอร์รีสด พอคุณอยากจะทานสักถ้วย ก็โรยเบอร์รีลงในส่วนผสมเมล็ดเจียแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อให้ละลายน้ำแข็งสักคืนหนึ่งก่อน (ผลไม้แช่แข็งที่ละลายน้ำแข็งแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 วัน)
- แบ่งเป็นชุดแล้วแช่แข็งไว้
หากอยากทำทีเดียวแล้วกินได้ทั้งสัปดาห์ ให้ตักส่วนผสมเมล็ดเจียของคุณแบ่งใส่โหลเล็กๆ สำหรับที่เดียว หรือใส่ภาชนะแก้วแบบอื่นแล้วเอาเข้าช่องแช่แข็ง และเมื่อต้องการละลายน้ำแข็ง ก็ให้นำลงมาแช่ไว้ในช่องธรรมดาสักที่ (หรือหลายที่) เพื่อให้ละลายข้ามคืน
อยากปรับเปลี่ยนอะไรไหม ลองเก็บไอเดียพวกนี้ไปใช้
- เปลี่ยนเป็นข้าวโอ๊ตข้ามคืน
หากคุณหิวมากหลังออกกำลังกายหรือวางแผนจะทำเซสชันฝึกความอดทนแบบยาวๆ และต้องการทานอะไรที่หนักท้องมากกว่า ให้เพิ่มข้าวโอ๊ตแบบดั้งเดิมหรือแบบป่น คาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มเข้าไปจะไปเติมเต็มไกลโคเจนที่สะสมไว้ (เมล็ดเจียอย่างเดียวมีคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไป) ในการทำข้าวโอ๊ตข้ามคืน ให้ใช้อัตราส่วนของเหลวต่อข้าวโอ๊ตเป็น 2:1 เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ข้นพอดี โดยจะใช้เป็นข้าวโอ๊ต 75 กรัม เมล็ดเจีย 30 มิลลิลิตร และนม 240 มิลลิลิตรก็ได้ พร้อมเติมสารเพิ่มความหวานและเกลือ (หมายเหตุ: ส่วนผสมนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนผสมเพิ่มเติมด้านล่าง)
- ปรับรสตามชอบ
เนื่องจากเมล็ดเจียไม่มีรสชาติเลย ให้ทดลองกับของเหลวที่คุณใช้และเครื่องที่คุณใส่เพื่อเพิ่มรสชาติ ถ้าใส่น้ำกะทิกับมะม่วงก็จะได้กลิ่นอายแบบเขตร้อน ส่วนเนยถั่วจะช่วยเสริมรสชาติให้กับมิกซ์เบอร์รี ขณะที่เครื่องเทศอย่างอบเชย ลูกจันทน์ และกานพลูจะไปเพิ่มมิติใหม่ที่ไร้แคลอรี่ หรือถ้าใส่ผลไม้ตามฤดูกาลกับถั่วต่างๆ ลงไป ก็จะได้วิตามินและสารอาหารที่เข้มข้นมากกว่าเดิม ดังนั้นอย่ากลัวที่จะทดลองกับของที่มีในตู้เย็นและตู้กับข้าวของคุณ
- ปรับเปลี่ยนความหวาน
หากไม่ชอบเมเปิ้ลไซรัป ก็ให้ลองความหวานตามธรรมชาติแบบอื่นอย่างอินทผลัมเมดจูล (ผลไม้แห้งที่มีใยอาหารที่ช่วยให้อิ่มท้อง จะปั่นให้ละเอียดในเครื่องปั่นเพื่อทำเป็นซอสหรือน้ำเชื่อมก็ได้) น้ำตาลมะพร้าว หรือน้ำผึ้งซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและจุลินทรีย์ที่บำรุงแบคทีเรียดีในกระเพาะของคุณ
วิธีทำเมล็ดเจียเบอร์รีแสนอร่อย
หน่วยบริโภค: 5 ที่
เวลาเตรียม: 2 ชั่วโมง 5 นาที
เวลาทั้งหมด: 2 ชั่วโมง 5 นาที
ส่วนผสม
เมล็ดเจีย 75 กรัม
นมถั่วรสวานิลลาไม่หวาน 480 มิลลิลิตร
เมเปิ้ลไซรัป 30 มิลลิลิตร
เกลือ 1 หยิบมือ
ถั่วแม็คคาเดเมียดิบหั่น 75 กรัม
มิกซ์เบอร์รี 300 กรัม
วิธีทำ
- ใช้ชามขนาดกลาง ผสมเมล็ดเจีย นมถั่ว เมเปิ้ลไซรัป และเกลือ คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว แช่ตู้เย็นให้เซ็ตตัวเป็นวุ้น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- แบ่งพุดดิ้งเมล็ดเจีย เบอร์รี และถั่วแม็คคาเดเมียออกเป็น 5 ที่ในโหลแก้วหรือภาชนะอื่น ใส่ส่วนผสมต่างๆ เป็นชั้นๆ ปิดฝา แล้วแช่ตู้เย็น เก็บได้สูงสุด 5 วัน จากนั้นเปิดออกมาเพลิดเพลินได้ตามต้องการ