สร้างระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

สร้างกลุ่มผู้บริหารของคุณ
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Joe Holder
คุณจะเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนที่อยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร
คิดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มผู้บริหารส่วนตัวของคุณ เป็นกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนเป้าหมายการออกกำลังกายและสุขภาพของคุณ ผมแนะนำให้สร้างทีม 5 คน คุณจะได้มีคนที่มีจุดแข็งแตกต่างกันให้พึ่งพาได้ตลอดการเดินทางของคุณ ในบทความนี้ ผมจะอธิบายวิธีการสร้างกลุ่มของคุณ
บริษัทมหาชนทุกแห่งมีบอร์ดผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนภารกิจของบริษัทและแนะแนวทางด้านความก้าวหน้า
คุณจะได้รับการสนับสนุนในแบบเดียวกันในเส้นทางไปสู่การออกกำลังกายและสุขภาพของคุณด้วยการสร้างกลุ่มผู้บริหารของคุณเอง
เรื่องนี้ง่ายมาก หากคุณรายล้อมไปด้วยคนที่พยายามจะทำให้คุณออกนอกลู่นอกทาง การเดินทางของคุณก็จะยิ่งยากขึ้นครับ ให้คุณหาเพื่อนที่จะส่งเสริมเส้นทางใหม่ของคุณแทน
ผมแนะนำให้คุณสร้างทีม 5 คน ด้วยวิธีนี้คุณจะมีข้อมูลและจุดแข็งที่แตกต่างกัน และคุณจะได้พึ่งพาคนในแบบต่างๆ ที่จะสนับสนุนคุณตลอดเส้นทาง
ไตร่ตรองให้ดีและมีสมาธิกับเพื่อนๆ รอบตัวคุณ
คุณจะเห็นว่าปกติแล้วการทำสำเร็จตามเป้าหมายสุขภาพและการออกกำลังกายของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อกลุ่มต้องการให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้น แทนที่จะรู้สึกลังเล หรือพยายามทำให้คุณไขว้เขวแล้วตัดสินใจทำอะไรแย่ๆ กับพวกเขา
ใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อตั้งกลุ่มผู้บริหารของคุณ ซึ่งอาจรวมเพื่อนที่รู้เกี่ยวกับโภชนาการเป็นอย่างดี หรือเพื่อนร่วมงานที่จะออกกำลังกายทางออนไลน์ไปกับคุณ
คุณอาจอาจนึกรายชื่อของ 5 คนนี้ไม่ได้ทันที บางคนจาก 5 คนนั้นอาจรวมมืออาชีพอย่างแพทย์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ หรือนักกายภาพบำบัดของคุณ
นอกจากนี้ คุณอาจรวมคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับคุณ แต่เป็นคนที่คุณคุยด้วยได้เมื่อต้องการแรงจูงใจในการออกกำลังกาย หรือเลือกทานอาหารสุขภาพ
รวบรวมกลุ่มผู้บริหารของคุณ และเส้นทางไปสู่สุขภาพและการออกกำลังกายของคุณจะมีทีมผู้สนับสนุนอยู่รอบกายคุณในทุกๆ ย่างก้าว