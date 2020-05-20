อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นในการฝึก 

ทัศนคติ
อัพเดทล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2563

โดย Nike Training

กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับความคิดและเรียกสติกลับเข้าหาตัว

ในชีวิตประจำวัน การหมกมุ่นอยู่กับความคิดของเราเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในตอนฝึก ในคลิปนี้ Nike Master Trainer ทั้ง Branden Collinsworth และ Alex Silver-Fagan จะมาแบ่งปันเคล็ดลับการมีสติและอยู่กับปัจจุบันเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหน เรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียด พัฒนาประสิทธิภาพร่างกาย และคืนสมาธิให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงโดยใช้กลยุทธ์ง่ายๆ เหล่านี้

โยคะและการตั้งอยู่ในสติมีพลังที่จะพาเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน ย้ำเตือนถึงสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้ว ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มรู้สึกว่าเผลอไปคิดกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือเสียใจกับอดีต ให้ใช้เวลาสักครู่พักหายใจและคืนสมาธิ โดย Nike Master Trainer ทั้ง Branden Collinsworth และ Alex Silver-Fagan จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการมีสติให้มากขึ้นในการฝึกโยคะและในชีวิตประจำวัน

อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นในการฝึก, เข้าร่วม Nike Training Club

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เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณคงความแอ็คทีฟและสุขภาพดีไว้เสมอ

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อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นในการฝึก, เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณคงความแอ็คทีฟและสุขภาพดีไว้เสมอ

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เผยแพร่ครั้งแรก: 13 พฤษภาคม 2563