อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นในการฝึก
ทัศนคติ
โดย Nike Training
กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับความคิดและเรียกสติกลับเข้าหาตัว
ในชีวิตประจำวัน การหมกมุ่นอยู่กับความคิดของเราเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในตอนฝึก ในคลิปนี้ Nike Master Trainer ทั้ง Branden Collinsworth และ Alex Silver-Fagan จะมาแบ่งปันเคล็ดลับการมีสติและอยู่กับปัจจุบันเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหน เรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียด พัฒนาประสิทธิภาพร่างกาย และคืนสมาธิให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงโดยใช้กลยุทธ์ง่ายๆ เหล่านี้
โยคะและการตั้งอยู่ในสติมีพลังที่จะพาเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน ย้ำเตือนถึงสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้ว ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มรู้สึกว่าเผลอไปคิดกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือเสียใจกับอดีต ให้ใช้เวลาสักครู่พักหายใจและคืนสมาธิ โดย Nike Master Trainer ทั้ง Branden Collinsworth และ Alex Silver-Fagan จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการมีสติให้มากขึ้นในการฝึกโยคะและในชีวิตประจำวัน