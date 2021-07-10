BEST DAY EVER อาจเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้
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อ่านต่อเพื่อค้นหาทางเลือกใหม่ๆ และเชื่อมโยงกันและกันผ่านกีฬาด้วย Nike Experiences
อัพเดทล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2564
วิดีโอใหม่ล่าสุดของเรา “Best Day Ever” ตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณจินตนาการถึงสิ่งที่สามารถเป็นไปได้
เราเชื่อว่าทุกๆ วันคือโอกาสในการออกไปเคลื่อนไหวร่างกาย และเมื่อคุณสมัครเป็น Nike Member คุณจะได้พบทางเลือกใหม่ๆ จากทุกความเป็นไปได้ในการค้นพบและเชื่อมต่อกับกีฬา ไม่ว่าคุณจะชอบออกกำลังกายแบบเข้มข้นสูง หรือชอบไปเดินไฮกิ้งสบายๆ แบบเป็นกลุ่ม สามารถใช้ช่องทางออนไลน์หรือการนัดเจอกัน เพื่อเคลื่อนไหวร่างกายและค้นหาชุมชนในบริเวณที่คุณอยู่ได้