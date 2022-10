Det finns inga basketskor som representerar 90-talets stil bättre än Air Money och More Uptempo. Nu, två decennier senare har de här två unika silhuetterna kolliderat, och resultatet är Air More Money. Modellen har ett borttagbart överdrag, ett dollartecken på hälen, en sula med en Air-enhet i fullängd ‒ och en massa hype. Kolla in den senaste färgkombinationen med svart, Worf Grey och Island Green.