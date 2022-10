Det finns inga basketskor som representerar 90-talets stil bättre än Air Money och More Uptempo, med feta bokstäver, synlig Air och silhuetter som sticker ut. Nu, två årtionden senare, har de skapat ett kärleksbarn: Air More Money. Modellen har ett borttagbart överdrag, ett dollartecken på hälen, en sula med en Air-enhet i fullängd ‒ och en massa hype. Kolla in den senaste färgkombinationen av svart med detaljer i Metallic Silver och Pure Platinum.