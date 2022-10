När Air Money och Uptempo lanserades -96 var allt med dem, från de synliga air-enheterna till de feta bokstäverna, nytt och utmanande. Så det var uppenbart att en kombination av de båda modellerna skulle resultera i samma innovativa känsla. Här är Air More Money, en nytänkande fusion som anländer tjugoett år efter sina båda föregångare. Modellnamnet står tydligt skrivet på det avtagbara skyddet, så att ingen missar vilken sneaker det handlar om. Ett dollartecken finns på hälkappan och Air Sole-enheter löper längst hela foten för en behaglig dämpning och studsig look. Vågade Air More Money en bubbla som aldrig spricker.