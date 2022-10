Finn ditt tempo kapittel 3: Nike Runnings guide til løping

Mange løpere tenker på hva de skal spise i forbindelse med konkurranser, enten det er kvelden før, til frokost på konkurransedagen eller til og med under et løp. Selv om det finnes retningslinjer for det, som å unngå masse bønner eller cheeseburgere på startstreken, handler det til syvende og sist om hva du har funnet ut at fungerer best for deg. For Eliud Kipchoges del spiser han ris og biff kvelden før et stort løp. Olympisk maratonløper Shalane Flanagan liker å våkne flere timer før løpet og spise en balansert frokost. «Jeg praktiserer og holder meg til det jeg har gjort på trening, og så gjør jeg det samme når jeg skal konkurrere. Så med andre ord ikke noe ny mat», sier Shalane.



