Jordan-merkets forpliktelse til det svarte lokalsamfunnet

Jordan Brand er oss, det svarte samfunnet. Større enn én mann med en vilje og arbeid som omdefinerte betydningen av storhet. Større enn basketballbanen, der generasjoner av drømmer har gått i oppfyllelse. Større enn noen utfordring, noe hinder, hvilken som helst kamp.



Akkurat som navnebroren vår, representerer Jordan Brand styrken og utholdenheten til de som kom før oss. Viljen, arbeidet og fortreffeligheten vi alle har lært å kjenne, er resultatet av den ene generasjonen etter den andre som stadig oppfyller drømmene sine. Fortiden vår lærer oss at uansett hindringer, uansett kamp, kan vi forme en bedre fremtid.



Jordan Brand er en familie som tør å drømme stort, og som jobber for å overvinne alt. Vi er ikke fremmed for å oppnå det umulige. Som MJ, vet vi at det som kan være umulig alene, er mulig sammen.



Jordan Brand er oss, det svarte samfunnet. Vi kjemper for like muligheter og lik rettferdighet.



Så lenge denne kampen fortsetter, vil vi vise engasjement med handling. Vi vil forsterke stemmene som krever endring. Vi samarbeider for å sikre sosial og økonomisk rettferdighet. Og vi vil utdanne og bekrefte slik at allierte kan bli med oss i kampen. Vi skal forene oss som en familie, forent av troen på at varig endring endelig vil komme.



Handling over ord. Drømmer over skjebnen. Fellesskap over alt annet.