Leo Baker. Alltid mot strømmen.

NIKE: Du lanserte nylig NYCSP [NYC Skate Project] slik at kvinner, homo- og transseksuelle kan skate sammen. Hva betyr uttrykket 'the future is in the Air' for miljøet du bygger opp?

LEO: NYCSP er noe jeg opprettet nettopp for oss. Drømmen min var å bygge opp hver person slik at de kan skape noe de kan forholde seg til, et sted hvor de hører hjemme. NYCSP har ingen andre regler enn å elske og respektere hverandre. Og i det rommet har vi friheten til å skape storhet gjennom sårbarhet og selvuttrykk, det er ikke noe som er bedre enn det. NYCSP kommer til å bli det vi skaper i fellesskap, og mulighetene er uendelige. Det er i luften, og det er i våre hender.