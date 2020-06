Prøv Sue Birds Power Pilates

Finn ut hvordan Sue Bird bruker pilates for å styrke kjernemuskulaturen sin, forbedre kroppsholdningen og forbedre spillet sitt med disse tre pilates-bevegelsene. De er utviklet for Bird sammen med treneren hennes, Susan King Borchardt, og de har forklart hver bevegelse for deg trinn for trinn, slik at du kan forbedre din ytelse.



Man blir ikke kåret til en av WNBAs 20 største basketballspillere gjennom tidene uten å ha styrke- og kondisjonsrutinen på stell. Seattle Storm-point guard Sue Bird – uten tvil den største WNBA-spilleren gjennom tidene – vet dette godt, og gir æren for den gode fysikken til et hemmelig treningsvåpen: pilates.



Denne treningsformen gjør at hun bedre kan aktivere kjernemuskulaturen, fokusere på pustearbeidet og kroppsholdningen, og bygge kroppsbevissthet og styrke, ifølge Birds trener Susan King Borchardt. «Pilates er en viktig, utfyllende del av Sues treningsregime», sier Borchardt, som også er sportsprestasjonskonsulent for the Storm. «Det er ikke bare en engangsaktivitet for henne – magien kommer med kontinuitet.»