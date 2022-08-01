Har du noen gang vært så nervøs at det virker som om andre kan høre hjertet ditt slå i brystet? At klamme hender og ustødige knær gjør det vanskelig for deg å gjøre det du vil?

Dette er en del av det prestasjonspresset mange barn føler på.

Enten det er å løpe en 100 m-konkurranse, danse i talentkonkurransen på skolen eller å holde en presentasjon for klassen, kan det å ville gjøre noe riktig være en sterk drivkraft – men med den kommer mye press. Frykten for å gjøre noe mindre bra kan være overveldende og hindre barna i å prestere slik de ønsker.

Det å snakke med dem om disse følelsene og la dem vite at det er ok å være nervøs hjelper. Nervene oppstår fordi vi bryr oss om det vi holder på med. Vi kan forhindre at nervøsiteten eskalerer ved hjelp av en enkel teknikk.

Når vi er usikre, endrer åndedrettet seg slik at vi trekker pusten kortere og skarpere. Dette utløser «kjemp-, flykt- eller frysresponsen».

For å motvirke dette kan du gi barnet beskjed om å fokusere på utpusten: lang, rolig og kontrollert utpust. Dette skaper ro og aktiverer kroppens hvile- og forbrenningssystem. Når de skal puste ut, kan det være til hjelp at de ser for seg at de skal puste ut en gyllen tråd og dytte den lenger og lenger ut mot horisonten etter hvert som angsten går over.