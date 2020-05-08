Å trene barn med hjemmetrening

Dere har blitt eksperter på hjemmetrening nå, men for å hjelpe deg med å holde på fremdriften har vi inngått et samarbeid med Made to Play for å gi deg de beste rådene om hvordan du kan holde barna aktive, slik at de kan leve sunne og lykkelige liv til tross for at de tilbringer mer tid innendørs. Les våre seks prinsipper for trening med barn, og få familien til å slutte seg til de 16 millioner barna rundt om i verden som allerede har begynt å være aktive med Made to Play.