Å trene barn med hjemmetrening

Hjemmetrening med barn
Bevegelighet
av Nike Training
Hold barna aktive med seks prinsipper for trening
Dere har blitt eksperter på hjemmetrening nå, men for å hjelpe deg med å holde på fremdriften har vi inngått et samarbeid med Made to Play for å gi deg de beste rådene om hvordan du kan holde barna aktive, slik at de kan leve sunne og lykkelige liv til tross for at de tilbringer mer tid innendørs. Les våre seks prinsipper for trening med barn, og få familien til å slutte seg til de 16 millioner barna rundt om i verden som allerede har begynt å være aktive med Made to Play.
- Bygg opp selvtilliten
Gjør barna trygge på evnene sine med analyser av innsatsen og notering av prestasjonene etter trening. Hvorfor ikke lage et diagram som kan henge på kjøleskapet – med gullstjerner for god innsats?
- Oppmuntre til å bidra
Deleger roller og ansvar, slik at alle føler at de har noe å bidra med. Veksle mellom leker og øvelser, slik at barna blir mer involvert og får mindre ventetid på benken.
- Feir hverandre!
Anerkjenn innsats, besluttsomhet, samarbeid og lagånd. Utholdenhet bør belønnes like mye som prestasjoner. Støtt teamet med en high five eller en klapp på ryggen – også etter tabber.
- Velg ditt eget eventyr
Still spørsmål og la barna ta beslutninger – la dem til og med ta ansvar for dagen. La dem designe treningsrutiner, lage danseprogrammer eller utfordringer dere kan klare sammen.
- Vær tydelig og konsis
Hold øktene på 80/20. Bruk gjerne 20 % av øktene på å forklare treningen, men vær aktive resten av tiden. Få barna til å fortelle deg hvordan de har det på en skala fra 1 til 5, slik at du kan tilpasse treningsøktene bedre.
- Hold på kontakten
Vær sammen etter treningsøktene, og la barna lede samtalen. Ingen forelesninger – bruk tiden til å snakke om det dere gjorde sammen.
Våre Made to Play-trenere kan hjelpe deg med å forbedre ferdigheter og øvelser med tips, triks og råd om hvert av de seks prinsippene.
Våre Made to Play-trenere kan hjelpe deg med å forbedre ferdigheter og øvelser med tips, triks og råd om hvert av de seks prinsippene.