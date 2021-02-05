Pubertet, mensen og sport
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Pubertet og jenter i sport
Pubertet, mensen og sport
Vi må erkjenne at puberteten er ganske forvirrende. Det er en normal del av å vokse opp, og en tid med følelsesmessige og fysiske forandringer som gjør at mange føler seg sårbare og usikre. Ikke minst unge jenter. Vi har inngått et samarbeid med Women in Sport, en frivillig organisasjon i Storbritannia som vil gi alle kvinner og jenter muligheten til å oppleve sport. De mener at puberteten er en avgjørende tid for å forme jenters oppfatning av trening som moro, givende og sunt. De ble grunnlagt i 1984, og med omfattende forskning på området har de igjen og igjen bevist at «jenter går glipp av de livsvarige fordelene ved sport». Sammen er det vårt oppdrag å forandre dette.
Pubertet og mensen burde ikke være grunnen til at jenter mangler et aktivt liv, men med alt som skjer — fra mensen og utviklingen av bryster til kroppslukt og hårvekst — kan puberteten være mye å håndtere. Alt dette kan påvirke jenters selvtillit, motivasjon og til og med glede ved sport.
Forskningen til Women in Sport viser nettopp det. Av de 2,1 millionene jentene i aldersgruppen 11–16 i Storbritannia(1) går et stort flertall glipp av fordelene ved sport. 34 % av jentene sa at de ikke deltar i gym fordi de ikke liker at noen ser på dem, mens 35 % ikke deltar på grunn av manglende selvtillit.(2) De gode nyhetene: Forandring er på vei. Les videre for å få finne måter å hjelpe vår generasjon unge jenter på.
Nikes Made to Play oppfordrer jenter til å ta ledelsen i sport. Dette sportsbaserte programmet har fokus på å styrke unge på alle nivåer og tilbyr muligheter for bevegelse for 17 millioner barn, slik de kan ha sunnere, gladere og bedre liv.
På skolen kan svetting, kroppshår og frykt for lekkasje, samt en følelse av manglende evner, føre til erting fra andre elever. Og det er denne angsten for kritikk og konkurranse som kan påvirke jenter dypt og negativt påvirke deres evne til å være aktive.
Women in Sport belyser at jenter har mye mindre sjanse for å ta del i lagsport. 48 % jenter i alderen 13–16 som deltar i lagsport minst én gang i uken, sammenlignet med 68 % av guttene.(3) Faktisk slutter flere jenter med sport og trening i tenårene enn på noe annet tidspunkt. Av jenter i alderen 12–14 år sa 42 % at de vil unngå trening når de har mensen.(4) Det er denne typen atferd som skaper vaner som er vanskelige å forandre senere.
Fordelen ved sport for unge jenter
Det er ingen tvil om at sport styrker jenter. Enda bedre, en aktiv livsstil tidlig i livet kan på positivt og kraftfullt vis forme jenters overgang til voksenlivet. Women in Sports forskning viser at hvis jenter begynner å trene i ung alder, er det mindre sjanse for at de slutter senere i livet. Det er en av de mange grunnene til at vi bør oppfordre unge jenter til å holde seg aktive selv når de har mensen.
«Trening er en kjempebra måte å redusere symptomer og hjelpe jenter med å føle seg bedre på», sier sportsforsker dr. Georgie Bruinvels. Det er takket være frigivelsen av endorfiner, som «kan forbedre humøret og hjelpe med avslapning». Å drive med sport sammen er en utmerket måte å introdusere trening for unge på. Hvis du vil ha inspirasjon til hvordan du kan starte, kan du sjekk Nike Run-appen for å velge løpeturer med veiledning og se treningstips som passer for alle nivåer. Når du har valgt favorittreningen din, kan du jo gjøre den til en aktivitet for hele familien.
Sport og bevegelse er også bra for sinnet. Uansett alder og interesser – fysisk aktivitet viser tenåringer hva sinnene deres er i stand til, og hva kroppene deres kan gjøre. Sport skaper vennskap og minner som jenter kan være stolte av. Det lærer dem hvordan man kan holde seg rolig under press og håndtere stress, hvordan man er vennlig når man taper og ydmyk når man vinner. Uvurderlige karaktertrekk for fremtidig suksess.
Fra disiplin og fokus til evnen til være en lagspiller – det er et sunt tankesett som forenkler overgangen fra skoledager til arbeidsliv. Trening er også en seier for energinivået og hjelper med å klarne hodet og forbedre søvn og humør. Women in Sport har vist at 42 % av kvinner i arbeid var enige i at det å holde seg aktive hjelper dem under stressende arbeidsperioder.(5)
Positive rollemodeller og trenere kan hjelpe med å gjøre spill og sport mer tilgjengelig for jenter. Ved å motivere, styrke og inspirere jenter kan man bygge opp selvtilliten deres – på og utenfor banen – og øke sjansene deres for å fortsette og se store fordeler senere i livet.
Gjør sport morsomt for jenter nå og i fremtiden ved å sjekke ut vår Made to Play-guide til trening av jenter. Den er en del av Made to Plays mål om å få unge i bevegelse, så de kan ha sunnere, gladere og bedre liv.
Hva foreldre kan gjøre for å hjelpe
Foreldre kan hjelpe med å sørge for at døtrene får sjansen til drive med sport og oppleve alle fordelene ved det, i puberteten og voksenlivet. La oss se på noen enkle trinn som kan forberede dem på spill og trening.
1. Start samtalene tidlig
Du trenger ikke å vente til barnet ditt har nådd puberteten, for å snakke om det. Dr. Georgie Bruinvels, ekspert i kvinnelig sportsvitenskap, sier: «Vi må bryte tabuene rundt mensen og forandre jenter og gutters holdninger til menstruasjon.» Jo mer dere utforsker fakta ved pubertetsalderen sammen, fra å navngi kroppsdeler til de fysiske endringene som kviser og hår, desto mer normalisert vil mensen og puberteten bli. Å minne jenter på at de ikke er alene, snakke med dem om dine egne erfaringer med puberteten, kan hjelpe dem med å bygge selvtillit og bli trygg på kroppen sin når de lærer seg å akseptere det nye utseendet sitt.
2. Svett sammen
Data fra Women in Sport avslører at en aktiv mor har større sjanse for å få en aktiv datter. Faktisk er det dobbelt så stor sjanse for at jenter med mødre som er fysisk aktive, begynner med sport. For barn med to foreldre som driver med sport, er det nesten seks ganger større sjanse. Ved å begynne å bevege seg tidlig, og sammen med deg, kan datteren din se at du er trygg på kroppen din gjennom hele menstruasjonssyklusen. Dette hjelper ikke bare med å normalisere mensen, det beroliger også angsten i de tidlige årene i puberteten. Som en start kan dere for eksempel trene sammen i Nike Training Club-appen. Denne tiden sammen er en måte å nå mål og skape minner på, og det kan også belyse eventuelle problemer datteren din har. Prøv samlingen med treningsøkter for hele familien – den har noe for alle, samme hvilken erfaring du har eller hvilket nivå du er på.
3. Dropp konkurransen
Når tenåringsjenter føler press til å se ut på en bestemt måte og være best, kan friske og morsomme muligheter gjøre sport gøy igjen. Fra fjellklatring med venner til en løpetur på stranden – et nytt perspektiv på fysisk aktivitet kan redusere konkurransepresset unge jenter føler. Å drive med sport sammen er en flott måte å introdusere trening på for jenter i ung alder. Hvis du vil ha inspirasjon til hvordan du kommer i gang, kan du prøve Nike Run-appen, der du kan velge løpeturer med veiledning og se treningstips som passer for alle nivåer. Når du har valgt favorittreningen din, kan du jo gjøre den til en aktivitet for hele familien. Husk at det ikke er bare én riktig måte å være aktiv på. Hvis det får pulsen opp, gjelder det.
4. Forstå at å drive med sport lindrer menstruasjonssmerter
Mens mensen og premenstruelt syndrom (PMS) er vanlige grunner til at jenter dropper sport, er sannheten at fysisk aktivitet kan hjelpe med å lindre magesmertene. Det er takket være hormoner som forbedrer humøret, som endorfiner, som fungerer som naturlig smertelindring.
«Det finnes ingen grunn at jenter ikke skal trene når de har mensen, faktisk kan det hjelpe dem med å føle seg bedre. De trenger bare riktig utdanning og oppmuntring til å gjøre det», forteller sportsforsker dr. Georgie Bruinvels.
5. Forbered dem på gymtimen
Mange jenter gruer seg til å drive med sport når de har mensen. Women in Sport anbefaler å hjelpe dem med å planlegge. Hvis de har på plass en strategi som hjelper dem med å delta i sport og trening, føler de seg mer selvsikre, og det er større sjanse for at de deltar.
Women in Sport fant ut at 42 % av jenter i alderen 12–14 sa at de unngår trening når de har mensen(6), mens 36 % i aldersgruppen 13–16 ikke får sine anbefalte 60 minutter med daglig aktivitet(7). Å pakke bind og toalettsaker i sportsbagen på forhånd samt og å snakke om hvor viktig det er å bytte bind før og etter trening, kan bidra til å gjøre dem tryggere. Det kan gjøre enorm forskjell for selvtilliten deres. Andre essensielle ting inkluderer deodorant og riktige klær, deriblant riktig sports-BH og reservebukser.
Mens mensen og puberteten kan være vanskelig for alle, kan det å forstå kroppen din være en stor ressurs. Å spore menstruasjonssyklusen gir ikke bare kvinner følelsen av kontroll over kroppen sin, men også kontroll over den fysiske aktiviteten. Å spore hormonelle endringer kan gi dem et bedre forhold til kroppen sin og til fysisk aktivitet, samtidig som det forsikrer dem om at alt de opplever, er normalt.
Hvis du vil lære mer om hvordan treningsøkter kan tilpasses de tre fasene i en kvinnes syklus, kan du sjekke Nike Cycle Sync-samlingen som er tilgjengelig i Nike Training Club-appen.
Denne artikkelen ble skrevet i samarbeid med Women in Sport. Vil du vite mer? De har store mengder informasjon på nettsiden sin.
(1) Women in Sport ekstrapolert fra data fra Active Lives CYP-undersøkelsen Sport England fra 2018–19
(2) Felles – WiS & YST 2017
(3) Active Lives CYP-undersøkelse
(4) Felles forskning – WiS & YST 2017
(5) Primær-WiS-forskning
(6) Youth Sport Trust og Women in Sport, Girls Active Survey 2017
(7) Sport England Active Lives Children and Young people Survey 2018