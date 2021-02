Fordelen ved sport for unge jenter

Det er ingen tvil om at sport styrker jenter. Enda bedre, en aktiv livsstil tidlig i livet kan på positivt og kraftfullt vis forme jenters overgang til voksenlivet. Women in Sports forskning viser at hvis jenter begynner å trene i ung alder, er det mindre sjanse for at de slutter senere i livet. Det er en av de mange grunnene til at vi bør oppfordre unge jenter til å holde seg aktive selv når de har mensen.



«Trening er en kjempebra måte å redusere symptomer og hjelpe jenter med å føle seg bedre på», sier sportsforsker dr. Georgie Bruinvels. Det er takket være frigivelsen av endorfiner, som «kan forbedre humøret og hjelpe med avslapning». Å drive med sport sammen er en utmerket måte å introdusere trening for unge på. Hvis du vil ha inspirasjon til hvordan du kan starte, kan du sjekk Nike Run-appen for å velge løpeturer med veiledning og se treningstips som passer for alle nivåer. Når du har valgt favorittreningen din, kan du jo gjøre den til en aktivitet for hele familien.



Sport og bevegelse er også bra for sinnet. Uansett alder og interesser – fysisk aktivitet viser tenåringer hva sinnene deres er i stand til, og hva kroppene deres kan gjøre. Sport skaper vennskap og minner som jenter kan være stolte av. Det lærer dem hvordan man kan holde seg rolig under press og håndtere stress, hvordan man er vennlig når man taper og ydmyk når man vinner. Uvurderlige karaktertrekk for fremtidig suksess.



Fra disiplin og fokus til evnen til være en lagspiller – det er et sunt tankesett som forenkler overgangen fra skoledager til arbeidsliv. Trening er også en seier for energinivået og hjelper med å klarne hodet og forbedre søvn og humør. Women in Sport har vist at 42 % av kvinner i arbeid var enige i at det å holde seg aktive hjelper dem under stressende arbeidsperioder.(5)



Positive rollemodeller og trenere kan hjelpe med å gjøre spill og sport mer tilgjengelig for jenter. Ved å motivere, styrke og inspirere jenter kan man bygge opp selvtilliten deres – på og utenfor banen – og øke sjansene deres for å fortsette og se store fordeler senere i livet.



Gjør sport morsomt for jenter nå og i fremtiden ved å sjekke ut vår Made to Play-guide til trening av jenter. Den er en del av Made to Plays mål om å få unge i bevegelse, så de kan ha sunnere, gladere og bedre liv.